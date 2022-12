Inde : un homme consulte pour des douleurs aux testicules, des analyses révèlent des « vers dansant dans son scrotum »

En Inde, un homme qui se plaignait de douleurs au niveau testicules a découvert qu’il avait des vers «dansant» dans son scrotum.

Plus tôt ce mois-ci, un homme âgé de 26 ans, originaire de New Delhi (Inde) s’est rendu à l’hôpital après avoir ressenti de grosses douleurs au niveau du testicule droit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier ne s’attendait pas à recevoir un tel diagnostic.

Son scrotum était infesté de…vers !

Sans surprise, le patient - qui présentait une légère fièvre - a rapidement été pris en charge par deux médecins du Max Super Specialty Hospital. Les professionnels de santé lui ont fait passer une échographie.

Comme le rapporte le New England Journal of Medecine, les résultats ont révélé la présence de «structures mouvantes» dans le scrotum. Oui, vous avez bien lu. Face à cette situation, les médecins ont effectué une ponction du liquide avant de prélever des échantillons de sang.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

La poche de peau qui entoure les testicules était en réalité infestée de vers vivants, connus sous le nom de «Wuchereria bancrofti». Le patient souffrait de filariose lymphatique, une maladie infectieuse parasitaire qui se transmet par une piqûre de moustique. À noter que les vers ronds logent dans le système lymphatique.

Le jeune homme s’est vu prescrire un médicament antiparasitaire, et ses symptômes ont disparu trois semaines plus tard. Une seconde échographie a confirmé l’absence des parasites.

Dans une vidéo intitulée «Danse filarienne», on aperçoit les vers se déplacer dans la partie infectée. Une chose est sûre : les images risquent de vous donner la nausée.