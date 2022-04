Quatre habitudes à adopter le matin pour être plus productif dans la journée selon les experts

Difficile de sortir de son lit chaque matin pour aller travailler. « Métro, boulot, dodo », dit le dicton. Et il ne donne pas très envie… Alors on se traîne, la journée est des plus pénible et nous avons l’impression de ne rien réaliser de concret. Pourtant, selon des coachs en organisation et gestion du temps, ces quatre habitudes à avoir seraient idéales pour commencer la journée du bon pied et rester productif. On vous dit tout.

Chacun possède ses petites habitudes matinales avant de commencer la journée. Cependant, les vôtres ne sont peut-être pas adéquates pour être productif dans ce laps de temps. Pas de panique malgré tout, puisque des coachs et experts en gestion du temps ont la solution pour démarrer la journée de bonne humeur. Une humeur qui se répercute ensuite sur le travail de la journée et notre productivité.

Alors, lâchez votre téléphone et suivez les indications des coachs.

Quatre habitudes à avoir dès le matin selon les experts

Votre premier réflexe le matin est de regarder sur votre téléphone portable les nouvelles du jour et les réseaux sociaux ? Une mauvaise habitude à bannir. Selon une étude relayée par Doctissimo, 35% d’entre nous auraient ce mauvais réflexe. Par ailleurs, ce dernier engendrerait stress, anxiété et dépendance. Mieux vaut éviter tout cela dès le réveil.

Pour partir sur de bonnes bases, les experts conseillent de mettre l’accent sur la respiration, la pensée, l’hydratation et l’action. Telles sont les quatres habitudes à adopter pour être performant du matin au soir.

1. La respiration

Par exemple, dès le réveil, pratiquez des exercices de respiration. Cela s’avère très utile pour commencer la journée sereinement et calmement. Inutile de partir sur de longs exercices de sophrologie ou autres. Inspirez pendant trois secondes puis expirez profondément avec la bouche pendant six secondes, renseigne le site Santé Magazine.

2. La pensée

Ensuite, vient le temps de la pensée. Pensez à vos objectifs de la journée, ou si vous préférez, pensez à comment vous allez organiser la fin de votre journée, raconte la psychologue Grace Marshall au Huffington Post UK. Idéal pour se fixer de petits objectifs.

3. L'hydratation

Puis, après être sorti du lit, essayez de ne pas vous ruer sur votre tasse de café ou de thé fétiche. La coach et présentatrice du podcast It’s About Time, Anna Dearmon Kornick, indique que boire un verre d’eau au réveil est une bonne habitude à avoir pour « se réhydrater après sept à neuf heures de jeûne durant la nuit », indique aussi Kornick lors d'une interview avec le Huffington Post UK.

4. Le temps libre

Enfin, d’autres experts et coachs comme l'auteure Laura Vanderkam recommandent de se laisser une fenêtre de 90 minutes pour soi avant d’entamer sa journée de travail. Un temps important durant lequel vous pouvez en profiter pour faire ce que vous voulez : lire, faire du sport, faire des jeux… afin d’optimiser vos performances pour la journée après un temps de détente.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour commencer dès à présent vos journées comme il se doit afin d’être productif du matin au soir.