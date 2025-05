Vous n'arrêtez pas de tousser ? Voici pourquoi et comment faire pour que ça s'arrête

Vous pensez souffrir d’une toux persistante ? Voici ce qui se cache derrière cette pathologie selon les médecins.

Cela n’aura échappé à personne : de nombreuses infections - rhume, rhinopharyngite, grippe - peuvent déclencher une toux.

Néanmoins, dans certains cas, ces quintes de toux peuvent persister, et ce, malgré la prise de médicaments. On parle alors de toux chronique.

Comme le précise Ameli, le site de l’Assurance maladie en ligne, « si la toux se prolonge durant huit semaines et au-delà, elle devient chronique » .

Dans les colonnes du Time, un pneumologue et un ORL expliquent les causes de cette pathologie et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

L'asthme

Selon les deux experts, la toux chronique peut être un symptôme de diverses pathologies, comme l’asthme.

D'après l'American College of Allergy, Asthma, and Immunology, les asthmatiques peuvent tousser plus facilement en réaction à des irritants tels que le pollen, les parfums, l'air froid ou même le stress.

« Un pneumologue ou un allergologue peut évaluer les symptômes potentiels de l'asthme et effectuer une radiographie ou une tomodensitométrie du thorax pour rechercher une maladie pulmonaire sous-jacente », détaille le Dr Soo Jung Cho, pneumologue à la Weill Cornell Medicine.

L'écoulement post-nasal

De son côté, le Dr Natalie Earl, rhino-laryngologiste dans le Maryland, indique que l’écoulement post-nasal peut se manifester par une toux.

« Les allergies, les virus, les infections des sinus et la rhinite non allergique sont des sources typiques d'écoulement post-nasal », ajoute la spécialiste.

Le reflux gastro-œsophagien

Vous l’ignorez peut-être, mais le reflux gastro-œsophagien (RGO) est considéré comme une cause de toux chronique. En effet, les remontées acides sont susceptibles d’irriter la gorge et provoquer une toux.

Face à cette situation, le Dr Soo Jung Cho recommande de prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue pour passer une radiologie de l’œsophage et de l’estomac afin d’évaluer le degrés de reflux acide.

« Si le reflux est chronique et sévère, il se peut qu'on vous diagnostique un reflux gastro-œsophagien ou RGO », conclut la pneumologue.

Le tabagisme

Enfin, le tabagisme peut causer la toux chronique. Celle-ci peut s'accompagner d'une bronchite chronique. Pour s'en débarasser, la meilleure solution est l'arrêt de la cigarette.