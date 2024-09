Les animaux ne peuvent pas traverser cette frontière invisible sur Terre pour une raison étrange

En Asie du Sud-Est, une frontière invisible sépare les différentes espèces d’animaux pour une raison bien précise.

Avez-vous déjà entendu parler de la ligne de Wallace ? Vous l’ignorez peut-être, mais cette ligne est une frontière invisible qui divise l’Asie du Sud-Est et l’Océanie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette ligne intrigue les scientifiques depuis de nombreuses années. La raison ? Cette barrière mystérieuse sépare aussi les différentes espèces d’animaux.

Crédit Photo : Wikimédia

Depuis sa découverte, une question est sur toutes les lèvres : comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

Dans une étude publiée en juillet 2023 dans la revue Science, des scientifiques australiens se sont intéressés de près à cette question, dont Alex Skeels, chercheur à l’université nationale australienne.

Crédit Photo : Istock

Pour les plus curieux d’entre nous, les chercheurs pensent avoir découvert le secret de cet étrange phénomène. Comme ils le précisent, la tectonique des plaques est à l’origine de la ligne Wallace.

Il y a environ 35 millions d’années, l’Australie était reliée à l’Antarctique. Le pays des kangourou s’est détaché du continent blanc en raison d’une forte activité tectonique.

Crédit Photo : iStock

L’Australie est ensuite entrée en collision avec le contient asiatique. À noter que cet impact a créé les îles volcaniques indonésiennes.

Mais ce n’est pas tout. «Cette collision a aussi déclenché un changement climatique extrême qui a impacté différemment les espèces vivant de part et d’autre de la ligne», note le magazine Science et Vie.

Pour les besoins de leurs recherches, Alex Skeels et son équipe ont étudié 20 000 espèces d’animaux différentes (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, etc.).

Crédit Photo : iStock

Résultat : dans le passé, les animaux originaire d’Asie se sont installés en Australie. En revanche,«ce n’était pas le cas des espèces australiennes», explique l’auteur de l’étude.

«Elles ont évolué dans un climat plus frais et de plus en plus sec au fil du temps, et ont donc moins bien réussi à s'implanter sur les îles tropicales que les créatures migrant depuis l’Asie.» (Alex Skeels)