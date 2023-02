Chaque habitant de la Terre pourrait obtenir 1,4 milliard d'euros grâce à cette mission de la NASA

Et si tous les habitants de la Terre devenaient riches grâce à un astéroïde ? L’agence spatiale américaine prévoit une mission en direction de l’un de ces amas de roches, riche en composants d’une valeur inestimable.

Crédit : NASA

À voir aussi

La NASA a indiqué sur son site qu’elle travaillait actuellement à l’envoi d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX à destination de l’astéroïde prénommé « Psyché 16 ». Cette fois-ci, il ne s’agit pas de détourner l’astéroïde, situé entre Mars et Jupiter, mais de prélever ses composants.

« Psyché 16 » est large de 226 kilomètres, mais il est surtout composé de fer, de nickel et d’or en grande quantité. Il va sans dire que cette quantité astronomique de métaux (qui compose nos vêtements, notre monnaie, nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs…) attire les scientifiques du monde entier.

Une valeur inestimable de métaux pour comprendre les origines de notre planète

L'astéroïde Psyché 16. Crédit : NASA

La valeur estimée présente dans l’astéroïde « Psyché 16 » serait de 10 000 quadrillions, soit une valeur inestimable. À tel point que, si elle était partagée entre chaque individu sur Terre, chacun pourrait recevoir 1,4 milliards d’euros. Avec une telle somme, adieu la pauvreté et les problèmes économiques.

Cependant, il faut rappeler que même si cette estimation peut sembler alléchante, si la quantité de ces métaux augmente considérablement, ces derniers perdraient en valeur.

Pour la NASA, ces métaux pourraient permettre d’obtenir de précieux indices sur la formation des planètes et de notre Terre.

« Au plus profond des planètes terrestres, y compris la Terre, les scientifiques déduisent la présence de noyaux métalliques, mais ceux-ci se trouvent loin sous les manteaux et les croûtes rocheuses des planètes. L'astéroïde Psyché offre une fenêtre unique sur ces éléments constitutifs de la formation des planètes et la possibilité d'enquêter sur un type de monde jusque-là inexploré », explique la NASA sur son site.

Il faudra cependant être patients pour espérer obtenir des réponses sur les origines de notre planète puisque le vaisseau spatial ne devrait pas se poser sur l’astéroïde « Psyché 16 » avant 2029.