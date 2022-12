Il y aurait 4 quintillions de vaisseaux extraterrestres dans notre système solaire, selon de nouvelles recherches

D’après les recherches et observations d’un astronome, il pourrait y avoir jusqu'à 4 quintillions de vaisseaux spatiaux extraterrestres dans notre système solaire. Un chiffre astronomique.

Crédit : GuillaumePreat/ iStock

À voir aussi

Avi Loeb est astronome à Harvard et chasseur d’extra-terrestre à ses heures perdues. Ce dernier affirme en effet qu’il y aurait quatre quintillions de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui se cacheraient dans notre système solaire.

Une supposition farfelue néanmoins relayée par le média Daily Beast qui précise qu’il s’agit d’une seconde découverte de ce genre après l’objet interstellaire 'Oumuamua qui était entré dans notre système solaire.

À en croire les commentaires des scientifiques, l’objet 'Oumuamua était étrange et a fait naître beaucoup de débats sur sa nature au sein de la communauté scientifique.

« Jusqu'à 40 décillions d'objets interstellaires » dans le système solaire

Crédit : StockSnap/ iStock

Suite à cette étrange affirmation, Avi Loeb se pose désormais la question de savoir combien d’objets tels que 'Oumuamua il pourrait y avoir dans notre système solaire.

Dans leur étude, Avi Loeb et Carson Ezell indiquent que « on peut utiliser les taux récents de détection d'objets interstellaires et les capacités connues pour estimer la densité d'objets similaires dans le voisinage solaire ».

Selon les deux astronomes, « il pourrait y avoir jusqu'à 40 décillions d'objets interstellaires dans tout le système solaire, y compris des zones hors de portée de nos instruments ». Autant dire un champ de possibilités infini. Le chiffre descend à 4 quintillions si la zone est réduite autour des « zones habitables » proches du Soleil.

Il est important de rappeler que la majorité des 4 quintillions d'objets interstellaires qu’évoquent Loeb et Ezell ne sont que des morceaux de roche spatiale. Avec un jour peut-être des vaisseaux spatiaux extra-terrestres ?