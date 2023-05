De mystérieux signaux radio atteignent la Terre depuis une galaxie à 3 milliards d'années-lumière

Et si des extraterrestres cherchaient à nous envoyer un message ? Il se pourrait bien que cela soit le cas. On vous en dit plus.

Des extraterrestres chercheraient-ils à communiquer avec nous ? Arrêtez-tout ! Selon le média Study Finds, et un rapport publié dans la revue Science, de mystérieux signaux radios, appelés FRB, auraient été enregistrés. Ils auraient atteint la Terre et été envoyés depuis une galaxie très, très lointaine. Et c’est ici que cela se gâte.



Crédit : Istock

Plusieurs théories possibles

D’après les scientifiques, ces flashs pourraient être “des messages de civilisations extraterrestres possédant une technologie bien plus avancée que la nôtre”. Autre théorie, ces signaux proviendraient d'une matière très dense, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, entrant en collision et explosant par la suite. Enfin, dernière théorie : ces signaux pourraient être dus à l'effondrement d'étoiles lointaines.

Crédit : Istock

Pour l’instant, toutes les théories sont possibles et les scientifiques comptent bien continuer leurs recherches. En 2020, un autre signal radio avait surpris les scientifiques. Celui-ci provenait d'une galaxie à plus de 500 millions d'années-lumière. Rien n'avait été confirmé concernant les causes possibles.

Une chose est sûre, il se passe des choses là-haut, qui sont potentiellement bien au-delà de nos connaissances. Alors, qu’en pensez-vous ?