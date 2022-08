Du CO2 dans l'atmosphère d'une autre planète ? L'incroyable découverte du télescope James Webb

Le célèbre télescope James Webb a encore une fois surpris la NASA avec une étonnante découverte. Explications.

Après avoir photographié Jupiter ou encore des galaxies d’il y a 13 milliards d’années, le télescope James Webb envoyé par la NASA dans l’espace a fait une étonnante découverte. En effet, ce 25 août dernier, le télescope a confirmé la présence de CO2 (dioxyde de carbone) dans l'atmosphère d’une exoplanète.



Crédit : Unsplash

Pour rappel, une exoplanète est un corps céleste situé en dehors de notre système solaire, à environ 700 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, comme l’indique Clubic.com. L’exoplanète repérée par le télescope porte même un nom : WASP-39b. Une découverte qui a tout simplement bluffé les scientifiques. La raison ? C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que la présence de CO2 est confirmée en dehors de notre système solaire.

Catch your breath — Webb has captured the first clear evidence of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere of a planet outside of our solar system! WASP-39 B is a gas giant closely orbiting a Sun-like star 700 light years away: https://t.co/FenLqV6HSo pic.twitter.com/abJvqxfLdG