Deux astéroïdes de la taille d'un immeuble sont passés tout près de la Terre il y a quelques jours

Ces corps rocheux sont passés très près de la Terre cette semaine. Si leur présence à proximité de notre planète n’a généré aucun danger, elle a malgré tout alerté la NASA qui les a surveillés.

Crédit : Nazarii Neshcherenskyi/ iStock

On l’a échappé belle. Deux énormes astéroïdes de la taille d’un immeuble et classés « potentiellement dangereux » ont « frôlé » la Terre entre lundi 27 et mardi 28 février, indique la NASA.

2012 DK31 et 2006 BE55 (les noms qui leur ont été donnés) sont passés à 4,8 et 3,6 millions de kilomètres de notre planète. Une distance immense pour le commun des mortels et qui semble bien loin de nous. Pourtant, tous les objets terrestres passant à moins 7,5 millions de kilomètres de la Terre sont scrupuleusement surveillés par l’agence spatiale américaine.

Ce fut le cas de ces deux astéroïdes qui ont, heureusement, été sans danger pour nous.

Les passages d’astéroïdes près de la Terre sont monnaie courante

Crédit : Bjorn Bakstad iStock

Ainsi, la trajectoire des objets volants est étroitement surveillée. Par exemple, comme le rappelle Le Parisien, en 2021, un astéroïde, 2001 FO32, était passé tout près de la Terre, à deux millions de kilomètres.

Alors qu’un tel passage importe peu pour la plupart d’entre nous, il donne en revanche une bonne occasion pour les astronomes de l’étudier de plus près. C’est le cas du Centre d’étude des objets proches de la Terre (CNEOS), dont le rôle est de calculer les orbites des astéroïdes et des comètes proches de notre planète, et d'étudier leur composition.

Quoi qu’il en soit, pas de panique à avoir puisque les passages d’astéroïdes, aussi près soit-ils de la Terre, sont monnaie courante. Le dernier corps rocheux, long de 213 mètres, est passé tout près de la Planète Bleue ce vendredi avec quatre de ses amis.