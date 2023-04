Préparez-vous, une «éclipse solaire hybride» sera visible dans le ciel jeudi 20 avril

Avis aux amateurs d’astronomie ! Le 20 avril, une éclipse solaire hybride va se former dans le ciel. Un phénomène rare qui ne sera pas visible partout sur Terre, mais que vous pourrez suivre en ligne.

Le 20 avril prochain, une éclipse solaire hybride va se former dans le ciel. Ce phénomène est différent d’une éclipse solaire habituelle puisqu’il peut être vu de différentes manières selon le lieu d’observation. Selon l’endroit où vous vous trouvez sur Terre, vous pourrez voir une éclipse solaire totale ou une éclipse solaire annulaire.

Crédit photo : iStock

L’éclipse solaire annulaire se produit quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre. L’éclipse solaire totale, plus rare, a lieu lorsque la Lune cache entièrement le Soleil et apporte quelques minutes d’obscurité en pleine journée. Dans les deux cas, la Lune passe entre la Terre et le Soleil et la lumière est moins vive pendant le phénomène.

Une éclipse solaire hybride à admirer

Cet événement très rare pourra être observé par une partie de privilégiés. Les marins pourront profiter du spectacle qui sera visible dans certains océans comme dans l’ouest du Pacifique ou au sud de l’océan Indien. Il sera également possible d’observer l’éclipse solaire hybride depuis l’Indonésie, les Philippines, une grande partie de l’Océanie, l’Asie du Sud-Est, l’Australie et une partie de l’Antarctique. Si vous vous trouvez dans l’une de ces régions, quelques conseils d’observation s’imposent puisqu’il est recommandé de ne pas observer le Soleil à l’oeil nu et d’utiliser des lunettes adaptées.

Crédit photo : iStock

Si vous ne vivez pas dans ces régions mais que vous voulez quand même profiter du spectacle sans sortir de chez vous, c’est possible : le site Timeanddate.com va partager l’événement en direct. L'éclipse se produira de 3h34 à 8h59, heures françaises, et son maximum est prévu à 6h16.

La dernière éclipse solaire hybride a eu lieu il y a près de 10 ans, le 3 novembre 2013. Ce nouvel événement astronomique ne se reproduira pas avant novembre 2031.