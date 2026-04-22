Cette incroyable structure symétrique a été découverte à 600 mètres de profondeur... et personne ne sait ce que c'est !

Vingt-cinq ans après sa découverte, on ne connaît toujours pas l’origine de la construction d’une structure de blocs sous-marine. Les chercheurs restent dans le flou.

Des bloc de pierres symétriques à l’origine de l’une des plus grandes énigmes scientifiques

En 2001, une expédition cubano-canadienne de la société Advanced Digital Communications ne s’attendait sûrement pas à mettre au jour une découverte qui deviendrait l’une des plus grandes énigmes scientifiques.

Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari Paul Weinzweig ont exploré les fonds marins à l’ouest de Cuba avec leur sonar à balayage latéral. Ils étaient à la recherche d’épaves espagnoles lorsqu’ils sont tombés sur des formations de pierres entre 600 et 750 mètres de profondeur, indique le site Science Post.

Sur la pente d’une vallée sous-marine, le sonar a capté une structure en pierres symétriques s’étalant sur 2 kilomètres carrés. Les blocs sont de différentes formes (cubiques, pyramidales) et mesurent 2,4 mètres sur 3. Certains sont même empilés sur d’autres.

Une structure symétrique d'origine humaine ou naturelle ? Une question qui divise

Images du sonar. Crédit photo : Ancient Architects

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Cette découverte n’a rien d’étonnant à première vue. Cependant, c’est l’organisation parfaite d’une telle structure si bas dans les profondeurs qui interroge. Si cette structure de blocs est aujourd’hui au fond de la mer, cela signifie qu’elle était autrefois à la surface de la terre à une époque où le niveau de la mer aurait dû être 700 mètres plus bas qu’aujourd’hui.

C’est tout à fait possible. Sauf que la dernière fois que cela s’est produit, c’était il y a 50 000 ans. Et à cette époque, les premiers humains n’étaient pas encore arrivés en Amérique. Dès lors, comment cette structure est-elle arrivée là ? Manuel Iturralde, un géologue cubain qui officie au Muséum d’Histoire naturelle de La Havane a encore plus semé le trouble avec son affirmation : il y a 50 000 ans, aucune civilisation n’était capable de bâtir des bâtiments symétriques complexes.

C’est là que Paul Weinzweig a avancé que cette architecture pourrait dater d’environ 6000 ans. Soit plus que les pyramides égyptiennes et beaucoup moins que les 50 000 ans cités précédemment. Entre ces deux époques, il y a un fossé que la communauté scientifique n’arrive pas à éclaircir.

Cette structure de blocs est-elle d’origine humaine malgré les données scientifiques qui affirment l’inverse ? Ou d’origine naturelle, car c’est possible (cf. Yonaguni au Japon) ? Enfin, certains avancent une mauvaise interprétation des images floues du sonar. Pour s’en assurer, il faudrait retourner sous les profondeurs. Seul hic, mener une autre expédition au large de la péninsule de Guanahacabibes coûte très cher. Des moyens pourraient-ils enfin être mis en œuvre pour répondre à l’une des plus grandes énigmes de ces 25 dernières années ?