Ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Ariétides qui illuminera le ciel le 10 juin prochain

Avis aux amateurs d'astronomie ! La prochaine pluie d'étoiles filantes aura lieu le 10 juin prochain. Un spectacle à ne pas manquer.

Chaque année, des événements astronomiques ont lieu à différentes périodes et l'année 2026 va être particulièrement riche. On assistera à une Super Lune, une éclipse solaire qui sera très visible depuis certaines villes de France, mais aussi aux traditionnelles pluies d'étoiles filantes.

La première pluie d'étoiles filantes de l'année a eu lieu le 22 avril dernier, et la prochaine approche. Il s'agit de l'événement des Ariétides, la plus puissante pluie d'étoiles filantes diurnes.

Jusqu'à 60 météores par heure

Cet événement a lieu tous les ans lorsque la Terre croise les débris de la comète 96P/Machholz ou de l'astéroïde Icare. Ce nuage de particules traverse la trajectoire de la Terre chaque année entre mi-mai et fin juin, avant de se transformer en pluie d'étoiles filantes. Jusqu'à 60 météores par heure peuvent être observés durant le phénomène, ce qui est très intense. Pourtant, cette pluie d'étoiles filantes est invisible car elle a majoritairement lieu en plein jour, selon le média spécialisé en astronomie Star Walk.

Les Ariétides tiennent leur nom de la constellation du Bélier d'où semblent jaillir les météores. Selon l'Organisation Internationale des Météores, ces fragments percutent notre atmosphère à plus de 39 km/s, une vitesse colossale qui les consume quasi instantanément.

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Pour voir les étoiles filantes, vous devrez lever la tête dans la matinée du mercredi 10 juin, qui sera le moment le plus favorable. Le créneau sera cependant court et très tôt le matin : entre 4h15 et 5h15, juste avant l'aube.

Ce sont les fameux earthgrazers qu'il faudra guetter : des météores rasants qui entrent dans l'atmosphère presque à l'horizontale, juste au-dessus de la ligne d'horizon, et laissent derrière eux de longues traînées colorées spectaculaires.

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Comment admirer l'événement ?

Pour admirer le phénomène, il est conseillé de regarder vers l'horizon Nord-Est/Est. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, aucun instrument optique n'est nécessaire : jumelles et télescopes réduisent en effet le champ de vision, or les météores traversent le ciel de manière totalement imprévisible. Laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité pendant une quinzaine de minutes et veillez à cacher la Lune derrière un arbre ou un bâtiment ce matin-là, car elle sera particulièrement lumineuse.

Les horaires varient légèrement selon votre localisation : comptez entre 4h15 et 5h15 à Paris ou Lille, 4h10-5h10 autour de Lyon ou Strasbourg, et jusqu'à 4h30-5h30 près de Marseille, Nice ou Toulouse.

Si vous manquez la pluie d'étoiles filantes cette année ou si les nuages sont trop nombreux, ceux qui rateront le rendez-vous de juin 2026 devront attendre le début juin 2027 pour observer de nouveau les Ariétides.

Et n'oubliez surtout pas de faire un vœu !