Selon les neuroscientifiques, vous ne devenez réellement adulte qu'à 30 ans

Vous avez entre 20 et 30 ans et votre entourage vous reproche d’être encore un adolescent ? Rassurez-vous, selon une récente étude, il faut plusieurs années à un individu avant de devenir un adulte. Tout se passe dans notre cerveau. Explications.

Lorsque vous atteignez la majorité, à savoir 18 ans, vous ne devenez pas du jour au lendemain un adulte. Cela semble logique car en réalité, vous ne devenez pas adulte à part entière avant vos 30 ans. De quoi relativiser quelque peu.

C’est ce que démontre une étude menée par le professeur Peter Jones de l'Université de Cambridge. Au micro de la BBC, il précise que la transition entre l’enfance et l’âge adulte est bien plus « nuancée » qu’on ne le croit.

« Ce que nous disons en réalité, c'est qu'avoir une définition du moment où l'on passe de l'enfance à l'âge adulte semble de plus en plus absurde... Il s'agit d'une transition beaucoup plus nuancée qui se déroule sur trois décennies », explique le professeur Jones.

Un développement qui prend près de 25 ans

Crédit photo : Kar-Tr/ iStock

Pour effectuer leurs recherches, le professeur Jones et ses collègues ont utilisé une IRM pour observer le cerveau de 297 volontaires âgés de 14 à 24 ans. Sans surprise, l’équipe de chercheurs a remarqué que le cerveau se formait encore après 18 ans. C’est aussi la période durant laquelle le comportement d’un individu est affecté et que des troubles de la santé mentale sont le plus susceptibles de se développer.

Selon le professeur Jones, considérer des adolescents de 18 ans comme des adultes repose seulement sur des questions pratiques, notamment au niveau sociétal. « Je suppose que des systèmes comme le système éducatif, le système de santé et le système juridique se facilitent la tâche en [les définissant ainsi] », estime le chercheur.

Le développement du cerveau ne s’arrête pas à 18 ans et se poursuit mais en plus, cela prend 25 ans selon les neuroscientifiques. « Il n'y a pas d'enfance puis d'âge adulte, rappelle le professeur Jones. Les gens sont sur un chemin, ils sont sur une trajectoire ».