Starship, la plus grande fusée au monde, explose en vol : ce qu'il faut retenir !

Ce 20 avril 2023, la fusée Starship a réussi son décollage, mais quelques minutes plus tard, elle a explosé en plein vol. Et Twitter ne s’en remet pas. Pourtant, ce n'est pas une si mauvaise chose. Explications.

Ce n’est surement pas ce que SpaceX et Elon Musk espéraient. Ce 20 avril 2023, la plus grande fusée du monde, Starship, a décollé vers la Lune et la planète Mars. Suite à un décollage réussi, la fusée a finalement explosé en plein vol. Malgré tout, SpaceX ne considère pas cette explosion comme un échec.

Dans un post Twitter, Elon Musk, fondateur de l’entreprise aérospatiale, a déclaré : “[email protected] et aux équipes pour le lancement test passionnant de Starship ! J'ai beaucoup appris pour le prochain lancement de test dans quelques mois.” Une déclaration qui a beaucoup amusé la Toile.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

À voir aussi

De nombreux internautes se sont lâchés sur Twitter s’amusant des félicitations d’Elon Musk pour cette mission qui a “échouée”. Ainsi, on pouvait lire : “Est-ce que #Twitter risque aussi l'explosion ??” ou encore “L'explosion du vaisseau d’Elon Musk est communément appelée le karma” ou encore “Une explosion ! Lancement réussi FÉLICITATIONS @Elon Musk”.

Malgré certains messages médisants, de nombreux autres internautes ont félicité sincèrement ce décollage et cette expérience. D’ailleurs, l’astronaute Thomas Pesquet a tenu à féliciter Space X et Elon Musk. Sur Twitter, il a écrit : “Ne confondez jamais essai et échec. Ce n'est pas une explosion, c'est juste un démontage rapide et imprévu. Félicitations !”. Et il a bien raison. Une explosion qui servira à SpaceX pour s'améliorer. Vivement le prochain essai !

‍Never mistake trial for failure. As you say in #BocaChica, “it’s not an explosion, it’s just rapid unscheduled disassembly.” Congrats @SpaceX on this #Starship launch! #SpaceX pic.twitter.com/67Y3brzbgs

Malgré certains messages médisants, de nombreux autres internautes ont félicité sincèrement ce décollage et cette expérience. D’ailleurs, l’astronaute Thomas Pesquet a tenu à féliciter Space X et Elon Musk. Sur Twitter, il a écrit : “Ne confondez jamais essai et échec. Ce n'est pas une explosion, c'est juste un démontage rapide et imprévu. Félicitations !”. Et il a bien raison. Une explosion qui servira à SpaceX pour s'améliorer. Vivement le prochain essai !