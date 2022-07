Un plat de spaghettis a-t-il été pris en photo par le rover de la NASA sur Mars ?

La planète rouge a beau se situer à 78 millions de kilomètres de la Terre, on y trouve depuis quelque temps divers objets non identifiés. Le dernier en date, un objet semblable à un plat de spaghettis.

Crédit : NASA/ JPL-Caltech

À voir aussi

Le rover Perseverance de la NASA envoie régulièrement des photos prises sur Mars. Alors qu'il était en train d’explorer le cratère de Jezero, sa caméra d’évitement a pris un drôle d’objet dans son viseur, le 12 juillet dernier.

Sur le sol rocheux de la planète rouge, on peut distinguer de longs filaments entortillés. Cet objet étrange attire d’autant plus l’attention qu’il ne ressemble en rien aux minéraux déjà observés sur la surface de Mars.

Un plat de spaghettis sur Mars ?

Crédit : NASA/ JPL-Caltech

Après la parution de cette photographie sur les réseaux sociaux, les spéculations ont fusé. Certains ont pensé que cela pouvait être une forme de vie extraterrestre, quand d’autres ont plutôt évoqué un champignon martien ou encore des racines. Mais la spéculation la plus drôle est probablement... le plat de spaghettis. Que ferait une telle chose sur la planète ?

La NASA a brisé les espoirs des internautes en indiquant qu'il s’agirait plus probablement des fibres du parachute ayant permis au rover Perseverance de se poser sur Mars. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un morceau du système d’arrimage servant à fixer le parachute à la capsule, ajoute la NASA. À cause de la violence de l’impact de l'atterrissage sur Mars, il est possible que ce filin ait été projeté.

Ce n’est pas la première fois que les rovers Perseverance et Curiosity capturent en photo des objets énigmatiques à première vue qui se sont avérés être des débris de toutes sortes.