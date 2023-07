Un vaisseau de la NASA est entré en collision avec un astéroïde pour le faire dévier et voici les conséquences !

Souvenez-vous en 2022, un astéroïde avait été dévié après l’impact d’un vaisseau de la NASA. Un an plus tard, voici les conséquences de cette collision.

On pourrait croire à un film et pourtant, c’est la réalité. En septembre 2022, le vaisseau DART de la NASA s’était écrasé sur l’astéroïde Dimorphos, à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Le but ? Analyser sa trajectoire et le faire dévier afin que ce corps céleste ne vienne pas heurter la planète Terre.



Crédit : IStock

Un impact qui a des conséquences

Comme le précise le média Sud-Ouest, cette collision datant d’il y a plus d’un an, a finalement eu un impact. D’après des images partagées ce jeudi 20 juillet par le télescope Hubble, la collision a libéré dans le cosmos “37 rochers d’une taille allant de 1 à plus de 7 mètres de large”. Et ce n’est pas tout. Selon la NASA, les rochers dispersés par l’impact “s’éloignent très lentement de l’astéroïde, à environ 1 km/h”. Et ce n’est pas plus mal.

Astronomers using Hubble have discovered a swarm of boulders that were possibly shaken off the #asteroid #Dimorphos. Read more: https://t.co/8dgwSHSGxt or ? pic.twitter.com/e2bGMsEqXn — HUBBLE (@HUBBLE_space) July 20, 2023

La raison ? Cette lenteur permettra à la mission de l’Agence spatiale européenne Héra d’inspecter l’astéroïde en 2026 et d’analyser les rochers : “Le nuage de rochers sera encore en train de se disperser à l’arrivée d’Héra”, a indiqué David Jewitt, astronome à l’Université de Californie et premier auteur d’une étude sur le sujet, publiée récemment dans Astrophysical Journal Letters.

Une déviation aux conséquences spectaculaire qui anime de nombreux scientifiques.