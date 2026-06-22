Une ado de 16 ans agressée sexuellement dans un bus, elle est sauvée par des passagers courageux

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Un adulte s'adressant à une adolescente dans un bus

Des passagers courageux ont empêché l'agression sexuelle d'une lycéenne dans un bus toulousain. Récit.

Une adolescente, victime d'une agression sexuelle dans un bus, a été secourue par des passagers courageux, qui ont permis l'arrestation de l'agresseur. Âgé de 29 ans, ce dernier a été interpellé en moins de 10 minutes.

Placé en garde à vue, l'individu a ensuite été déféré.

Un bus stationnant à un arrêt, dans le centre-ville de ToulouseCrédit photo : iStock

Victime d'une agression sexuelle dans le bus, elle est sauvée par des passagers

La scène s'est déroulée tôt dans la matinée du mercredi 17 juin 2026, à bord d'un bus circulant dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne). Peu après 7 heures du matin ce jour-là, une lycéenne de 16 ans, emprunte ainsi la ligne 11 des transports toulousains en direction de Basso Cambo.

Après être montée dans le bus, elle s'installe au fond du véhicule pour être tranquille, mais elle remarque rapidement un homme au comportement suspect. Celui-ci la regarde d'abord avec insistance, puis vient volontairement s'asseoir juste à côté d'elle, alors qu'il y a pourtant des places libres partout. L'individu pose ensuite ses mains sur la cuisse et la poitrine de l'adolescente. Témoins de la scène, deux femmes assises à proximité se mettent alors à crier pour prévenir les autres passagers de l'agression sexuelle en cours. Alerté, un étudiant s'interpose alors immédiatement pour protéger la lycéenne et repousser l'agresseur, qui est finalement jeté en dehors du bus par un autre usager. Enfin, un cinquième passager parvient à prendre en photo l'individu avant qu'il ne prenne la fuite.

La suite après cette vidéo

La conductrice du bus a ensuite immobilisé le véhicule en attendant les secours et la police, qui ont pris en charge l'adolescente.

Panorama de la ville de ToulouseCrédit photo : iStock

À l'aide du fameux cliché pris par le témoin, mais aussi grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers ont identifié le suspect puis l'ont interpellé peu de temps après l'agression. Lors de son arrestation, l'individu avait en possession une carte de transport appartenant à la victime.

Placé en garde à vue, l’homme a été déféré devant un magistrat.

Une expertise psychiatrique devait être menée au préalable sur sa personne avant son passage devant le tribunal correctionnel.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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