À 74 ans, cette championne de France de nage en eaux vives remet son titre en jeu pour «battre les jeunes»

La septuagénaire nage depuis près de quarante ans en eaux vives. Compétitrice dans l’âme, elle ne compte pas se laisser faire face aux jeunes pousses alors qu’une course arrive à grands pas.

À 74 ans, Éliane Fermeaux est une nageuse aguerrie. Cette habitante de Mévoisins, en Eure-et-Loir, s’est prise de passion pour la nage en rivière en 1985. Depuis, elle ne loupe jamais ses deux séances d'entraînement par semaine.

À ses côtés, Patrick Mayet, 77 ans, son partenaire de nage depuis bientôt 40 ans. Ensemble, ils parcourent 4 kilomètres, tous les mardis et vendredis, dans l’Eure, même quand la rivière est à 8 degrés, comme en février dernier. « Je ne vais jamais à la piscine », précise Éliane.

Outre le plaisir que la nage lui procure, Éliane est une compétitrice acharnée. Elle est devenue championne de France 2022 (Master 4) et était la « la première femme à avoir fait 100 km dans la Loire en crawl » en 1985. Cette année, elle revient à la compétition après une pause forcée d’un an pour cause de blessure.

Battre les jeunes aux Championnats de France

La retraitée active s’est doucement remise à la course. « Au Vaudreuil (Eure), il y a 15 jours, j’ai fini troisième au scratch. J’étais heureuse. La première, qui avait une trentaine d’années, a fini en trente minutes, la deuxième, d’environ quarante ans, a mis 33 minutes et moi 34. C’est merveilleux. Je ne vis que pour ça », s’enthousiasme-t-elle.

Éliane Fermeaux veut montrer qu’elle peut battre les jeunes. Les Championnats de France seront organisés à Châteaudun (Eure-et-Loir) le 28 avril prochain. Et pour espérer monter sur la plus haute marche du podium, Éliane fait du repérage deux fois par semaine. « On va tout faire pour. Quand on fait de la compétition, c’est pour arriver premier », lance-t-elle.

Contrairement à l’Eure où elle a l’habitude de se baigner, il n’y a pas de courant dans le Loir. Éliane sait d’ores et déjà qu’elle devra faire travailler ses jambes si elle veut réaliser son objectif.