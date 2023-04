Benoît Paire a pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool pour relancer sa carrière

Le joueur de tennis, connu surtout pour ses coups de sang sur le court, a annoncé ce week-end avoir arrêté l’alcool. Le Français a fait part de son désir de redémarrer du bon pied pour attaquer cette nouvelle saison de terre battue.

Crédit : NSJsport/ Shutterstock/ SIPA

« Je me remets à l’endroit », a confié samedi dernier Benoît Paire, dans les colonnes du journal L’Équipe. Par ces mots, le 164ème joueur mondial dans le classement ATP faisait allusion à sa décision d’arrêter l’alcool.

C’est sur de bonnes bases que l’Avignonnais souhaitait repartir. Pour cela, le Masters 1000 de tennis Monte-Carlo était la bonne occasion.

Et le Français a bien démarré son tournoi en battant son compatriote Grégoire Barrère (62ème au classement ATP) lors du premier tour des qualifications. Le nouveau Benoît Paire semblait fonctionner. Jusqu’à la confrontation avec Alexei Popyrin.

Un petit tour et puis s’en va

Mais face à l’Australien, 95ème joueur mondial, Benoît Paire n’a pas su renverser le match en sa faveur. Il menait pourtant 5-1 au deuxième set, avant que son jeune adversaire de 1,96 mètres le devance. Alexei Popyrin finira par l’emporter 2-6, 7-5 (2), 6-4.

Benoît Paire ne rejoindra pas le tableau principal et a tenté, comme il le pouvait, d’évacuer sa déception en postant en story Instagram un conseil à s’appliquer à lui-même : « Calme-toi ».

Capture d'écran : Benoît Paire/ Instagram

Ce week-end, le Français expliquait à L'Équipe avoir changé son hygiène de vie après sa victoire au tournoi Challenger de Puerto Vallarta en mars dernier : « Je me suis dit : arrête un peu l’alcool aussi. J’ai fait une cure d’alcool. J’essaie de tout remettre en place pour me sentir bien. Je buvais beaucoup. Je ne suis pas alcoolique. C’est juste que j’aimais ça et que je faisais trop souvent la fête ».

Puis de poursuivre : « Je me suis dit : Essaie de te priver à 100 % de tout, de juste penser au tennis pendant quelque temps et on verra le résultat. Ça a plutôt payé. OK, plutôt donc continuer dans cette voie-là ».

Ce n’est pas passé cette fois pour Benoît Paire qui aura l’occasion de se rattraper dans la suite de la saison.