Rafael Nadal prêt à mettre fin à sa carrière aux JO de Paris ? Il évoque sa « dernière année » de tennis

Cela fait déjà huit mois que le sportif espagnol est absent des courts de tennis. Diminué par les blessures, il souhaite néanmoins reprendre la compétition si son corps le lui permet.

2024 pourrait bien être la « dernière année » d’activité de Rafael Nadal. La dernière fois que l’on avait vu le Majorquin sur un court de tennis, c’était au deuxième tour de l’Open d’Australie, en janvier dernier.

Depuis, Rafael Nadal panse ses blessures. Il a en effet été opéré au psoas (un muscle situé dans le bassin) et à la hanche après ce premier tournoi du Grand Chelem. Une blessure qui a évolué et avait contraint le spécialiste de terre battue à faire une croix sur Roland-Garros et les autres tournois à venir.

« Je suis triste, j'ai raté une saison. Je me sentais prêt à continuer à me battre, mais sur le plan physique, ce n'est pas comme ça », expliquait-il lors d’une conférence de presse à Majorque en mai dernier.

Terminer sa carrière en 2024 à Roland-Garros

Rafael Nadal au tournoi d'Indian Wells, en 2016. Crédit photo : Mikelokok/ Wikipedia

Toutes ces blessures faisaient craindre aux amoureux de sport et à ses admirateurs que Rafael Nadal allait mettre un terme à sa riche carrière. Une supposition que le principal intéressé a à demi-mots confirmée à plusieurs reprises : « Mon intention est que l'année prochaine soit la dernière afin de pouvoir jouer les tournois auxquels je veux dire au revoir, à ceux qui m'ont marqué », précisait encore le Majorquin.

Lors d’un entretien avec la chaîne Moviestar+ ce lundi 18 septembre, le sportif de 37 ans a de nouveau évoqué cette possibilité. « J'ai dit qu'il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas. Comment je serai dans quatre mois ? Je ne sais pas. Je suis ouvert concernant le futur. Je veux rejouer et être compétitif. Mais c'est une illusion de croire que je vais revenir puis gagner l'Open d'Australie et Roland-Garros. Tout cela est bien loin. Les gens ne doivent pas tout confondre. Je suis conscient des difficultés que je rencontre ».

Rafael Nadal espère terminer en beauté aux Jeux Olympiques de Paris 2024, lors desquels les épreuves de tennis se dérouleront… sur le site de Roland-Garros. « Ce serait beau », admet-il.