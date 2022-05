Nazaré : il bat le record du monde en surfant une vague d'une hauteur de 26 mètres

À Nazaré, au Portugal, un surfeur allemand a battu le record du monde de la plus grosse vague jamais surfée. Il a réalisé un exploit en surfant une vague de 26 mètres, soit la hauteur d’un immeuble.

Sebastian Steudtner est un surfeur allemand âgé de 37 ans qui a réalisé un véritable exploit sportif. À Nazaré, au Portugal, il a réussi à surfer une vague d’une déferlante de 86 pieds, soit 26,2 mètres, ce qui correspond à la hauteur d’un immeuble.

Crédit photo : Maxppp / Henrique Casinhas

Cet exploit a eu lieu au célèbre spot de Praia do Norte, où se situe le canyon de Nazaré, une faille au fond de la mer de 170 km de long et 5 km de profondeur, qui provoque des vagues géantes.

Entre l’automne et l’hiver, la période où une houle importante se forme, des vagues gigantesques se dressent, pour le plus grand bonheur des surfeurs et des touristes.

Crédit photo : L'Equipe

Il bat le record du monde de la plus grosse vague jamais surfée

Sebastian Steudtner a réussi à dompter cette vague de 26 mètres le 29 octobre 2020. Deux ans plus tard, son exploit a été officiellement reconnu par la World Surf League, et le sportif a battu le record du monde de la plus grosse vague jamais surfée. Sa réussite a été certifiée par le Guinness des records, et une cérémonie a été organisée ce mardi 25 mai pour que le surfeur obtienne son certificat.

.@SebastianSurfs set a new GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the largest wave surfed (unlimited) – male for his ride at Nazaré, Portugal on October 29, 2020 @GWR pic.twitter.com/vl9mSWvZiY — World Surf League (@wsl) May 24, 2022

L’ancien record du monde de la plus grosse vague jamais surfée était détenu par Rodrigo Koxa, un surfeur brésilien, qui avait réussi à dompter une vague de 24,4 mètres en 2017. De quoi faire rêver tous les passionnés de surf.