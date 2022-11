Le chanteur Rod Stewart a refusé une énorme somme d'argent pour chanter à la Coupe du monde au Qatar

À quatre jours du début de la coupe du monde de football au Qatar, les polémiques ne désemplissent pas. Alors que des rumeurs circulent sur les artistes qui pourraient se produire pour la cérémonie d’ouverture, le célèbre rockeur britannique a coupé court à toute spéculation sur sa participation aux festivités.

Crédit : Wikimedia Commons

Rod Stewart est peut-être un grand fan de football, en particulier du Celtic de Glasgow, mais ce n’est pas pour autant qu’il est prêt à accepter n’importe quelle proposition en lien avec ce sport.

Dans un entretien avec le Times, le chanteur a indiqué qu’il avait été approché il y a plusieurs mois pour se produire en live lors de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu dimanche.

En toute franchise, Rod Stewart a dévoilé la somme importante qui lui a été proposée pour chanter : « On m’a en fait proposé beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars, pour jouer là-bas il y a 15 mois. J’ai refusé. Ce n’est pas bien d’y aller. Les Iraniens devraient aussi être mis à l’écart pour avoir fourni des armes. Vous savez quoi, les supporters doivent faire attention, vous ne pensez pas ? ». Le chanteur déplore le non-respect des droits de l’Homme dans le pays.

Dua Lipa refuse, Shakira et Jung Kook de BTS acceptent

Crédit : Justin Higushi/ Wikipedia

Rod Stewart n’est pas le seul artiste à avoir été au cœur des spéculations sur une possible venue au Qatar. Il y a encore peu, c’est sa compatriote Dua Lipa qui alimentait les rumeurs. Rumeurs auxquelles la jeune artiste à coupé court en mettant les choses au clair. Dans une de ses stories Instagram, la chanteuse a fait savoir :

« Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que je vais me produire à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar. Je ne me produirai pas et je n’ai jamais été impliquée dans une quelconque négociation pour me produire. Je vais encourager l’Angleterre de loin et j’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli toutes les promesses en matière de droits de l’homme qu’il a faites lorsqu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde ».

Pour l’instant et selon les informations de Variety, le chanteur des BTS Jung Kook a été confirmé pour participer aux festivités tandis que Robbie Williams, Shakira et le rappeur américain Lil Baby devraient aussi se produire. D’autres artistes comme Maroon 5, les Black Eyed Peas, Major Lazer, Fatboy Slim, Post Malone ou David Guetta pourraient être de la partie.