Une lourde amende pour les parents qui déposent leurs enfants à l'école sans se garer ?

Quand on est parent et qu’on emmène ses enfants à l’école, on peut être pressé et s’arrêter directement devant l’établissement pour déposer ses enfants sans se garer. Un comportement contre lequel l’école de Louviers a décidé de protester.

Les parents manquent parfois de temps pour déposer leurs enfants à l’école. En voiture, ils arrivent devant l’établissement, s’arrêtent au milieu de la route avec leurs feux de détresse et déposent leurs enfants, qui doivent rejoindre l’école. Cependant, cette situation crée généralement des embouteillages puisque ces parents empêchent les autres automobilistes de circuler.

En plus de cela, cette pratique peut être dangereuse pour les enfants car certains automobilistes s’arrêtent directement sur les passages piétons et peuvent masquer la vue aux autres véhicules. Des tensions peuvent se créer, sans compter la pollution engendrée.

Ce comportement, que l’on nomme le “school drive”, est commun aux abords de nombreuses écoles. À Louviers, la ville a décidé de dire stop à cette pratique. Depuis ce lundi 13 mai, une expérimentation est menée aux abords de l’établissement scolaire Jean-Moulin. Suite à une première campagne de sensibilisation en 2023 qui n’a pas porté ses fruits, la municipalité a décidé d’employer les grands moyens.

“C’est le bazar tous les matins, a constaté Virginie, une mère d’élèves. Également au niveau des passages piétons pour les enfants. C’est dangereux, certaines voitures ne s’arrêtent pas quand les enfants traversent. Un jour, il va y avoir un accident.”

Des mesures pour limiter le school drive

Plusieurs mesures ont été prises pour arrêter le “school drive”. Dorénavant, la zone a été limitée à 20 km/h afin de donner la priorité aux piétons. Selon Actu, des chasubles blanches ont été distribuées aux enfants pour encourager les déplacements à pied et de nouveaux supports à vélo ont été installés.

Si malgré ces nouveautés, les automobilistes continuent les incivilités, la police municipale n’hésitera pas à verbaliser. Les parents qui stationnent au milieu de la route et gênent les autres voitures pourraient écoper d’une amende de 135 euros. À terme, des caméras de vidéoprotection pourraient être installées dans la rue. À partir du 2 juin, celle-ci sera interdite à la circulation aux heures d’entrée et de sortie de l’école. Par la suite, si elles sont efficaces, toutes ces mesures pourraient être étendues à l’ensemble des écoles de la ville.