Ces 2 ingrédients qu'on a tous chez nous sont l'astuce parfaite pour faire fuir les araignées

Vous n’en pouvez plus des araignées qui sillonnent votre maison ? Optez pour cette méthode d’une efficacité redoutable respectueuse de la santé et de l’environnement pour vous en débarrasser pour de bon.

Si vous avez cliqué sur cet article, c’est que vous faites partie de ceux qui n’aiment pas les araignées. Votre mission à la maison, et même si vous préféreriez l’éviter, est de faire la chasse aux arachnides car vous n’aimez pas leur présence. Même si elles sont inoffensives pour l’Homme.

En cette période d’automne et avant l’hiver, les araignées cherchent un abri au chaud et où trouver à se nourrir, de petits insectes en général. Alors, elles s’invitent chez vous pour votre plus grand malheur.

Pas de panique, il existe un moyen simple et très efficace pour les repousser sans leur faire de mal. Oubliez les produits chimiques mauvais pour la santé et l’environnement. Cette astuce est faite maison et elle ne vous coûte presque rien.

Un mélange bio et magique pour faire fuir les araignées de la maison

Pour inciter les araignées à ne plus entrer chez vous, munissez-vous de vinaigre blanc et d’eau. La réputation du vinaigre blanc n’est plus à démontrer. Anticalcaire, désinfectant et détartrant, le vinaigre blanc dégraisse, nettoie et adoucit. Un vrai produit miracle !

Dans un récipient à vaporiser, mélangez un verre de vinaigre blanc et un verre d’eau. Secouez afin d’homogénéiser le mélange avant de vaporiser sur les surfaces de votre choix. Privilégiez les fenêtres puisque c’est par là qu’elles passent et n’oubliez pas de pulvériser les portes, plinthes, les recoins sombres de chaque pièce et même vos murs.

Pour plus d’efficacité, pulvérisez le mélange sur un chiffon avec lequel vous nettoyez meubles, lampes, télévision… La forte odeur du vinaigre blanc agit comme répulsif naturel et fera fuir les araignées. Répétez l’opération tous les trois jours pour dire adieu aux araignées.