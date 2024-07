Cette femme découvre une astuce géniale et méconnue qui va changer la vie de tous les conducteurs

Une tiktokeuse a partagé sur la plateforme sociale chinoise une astuce voiture méconnue qui peut littéralement changer la vie. On vous la dévoile.

Les voitures sont pleines de surprises et il serait peut-être conseillé de lire pleinement les manuels d’utilisation fournis lors de l’achat d’un véhicule. C’est le constat que s’est fait une utilisatrice TikTok, prénommée Emma. Alors qu’elle s’est filmée dans sa voiture et avouant avoir découvert une astuce géniale sur la plateforme TikTok concernant son véhicule, cette dernière a décidé de l’essayer en live avec les internautes. Et elle n’a pas été déçue.



Crédit photo : iStock

Dans cette vidéo, la jeune femme du compte @emmarosejean1 explique qu’il est possible de baisser l’ensemble de ses vitres de voiture en un simple clic, via la clé automatique du véhicule. Elle explique : “J'étais assise dans ma voiture en train de regarder TikTok, comme tout le monde le fait, et je suis tombée sur une vidéo dans laquelle quelqu'un disait que si vous appuyez deux fois sur le bouton de déverrouillage de votre voiture, puisque vous le maintenez enfoncé, toutes vos vitres seront baissées, alors je vais sortir et l'essayer.” Et quelle ne fût pas sa surprise lorsque l’astuce a fonctionné.

Une vidéo devenue virale

Dans la vidéo, on découvre la jeune femme sortir de sa voiture, appuyer deux fois sur le bouton de déverrouillage de la clé de voiture et là, magie : toutes les vitres de son véhicule s’abaissent. Une astuce efficace lorsque l’on souhaite gagner du temps, aérer son véhicule ou autre. La vidéo d’Emma a fait plus de deux millions de vues sur la plateforme TikTok.

En commentaires, de nombreux internautes ont indiqué que cela fonctionnait avec la majorité des voitures sur le marché et même sur les véhicules avec des toits ouvrants. Il ne reste plus désormais qu’à essayer cette astuce.

Alors, vous connaissiez cette astuce surprenante ?



Crédit photo : iStock