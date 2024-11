Cette mauvaise habitude rend vos dents jaunes, même si vous les lavez deux fois par jour

Se brosser les dents est un geste quotidien plutôt évident pour préserver votre hygiène buccale. Cependant, même en adoptant ce réflexe, difficile d’éviter que vos dents jaunissent.

Nous savons tous que l'aspect d'un sourire peut modifier considérablement l'apparence d'une personne. C'est pourquoi il peut être très frustrant de voir ses dents jaunir, même si l'on se brosse les dents deux fois par jour.

Malgré ce phénomène étrange, de nombreuses personnes finissent par se faire blanchir les dents afin d'obtenir un nouveau sourire éclatant, mais qu'en est-il si vous souhaitez conserver un sourire naturel ?

La raison la plus courante du jaunissement des dents est le vieillissement, et même si vous voulez le combattre, ce phénomène serait inévitable. À moins que vous ne souhaitiez les faire blanchir, vos dents jauniront même si vous y faites très attention, affirment les experts.

Crédit photo : iStock

L'émail qui protège les dents s'use avec le temps, ce qui les rend plus sensibles aux taches. Certaines personnes ont moins d'émail sur leurs dents en général, ce qui signifie que leurs dents deviendront jaunes plus rapidement que celles qui ont une couche plus épaisse.

En outre, des facteurs tels que l'hygiène bucco-dentaire, l'alimentation, le tabagisme et les médicaments peuvent influer sur la facilité avec laquelle vos dents se tachent. Mais quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens commettent et qui ruine leurs dents ?

Une mauvais habitude à éviter

Après avoir pris votre petit-déjeuner et votre café, vous vous précipitez peut-être pour vous brosser les dents afin d'éliminer le goût de tout cela de votre bouche, mais il s'avère que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire.

En fait, vous devriez attendre au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents ou d'utiliser du fil dentaire, car si vous le faites trop tôt, vous risquez d'aggraver votre situation.

Crédit photo : iStock

Cela pousse les acides nocifs plus loin dans nos dents, ce qui explique pourquoi les dentistes recommandent généralement des brosses à dents souples plutôt que des brosses à dents moyennes ou dures, qui risquent d'abîmer l'émail.

En fait, les dentistes recommandent de se brosser les dents avant de prendre le petit-déjeuner, car les bactéries qui s'accumulent dans la bouche pendant la nuit se nourrissent des sucres du petit-déjeuner.