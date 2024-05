Citron et sel : voici comment les utiliser pour nettoyer naturellement votre intérieur

Le citron et le sel sont deux ingrédients naturels qui peuvent être utilisés en cuisine, mais aussi pour assainir notre intérieur. Voici leurs nombreux bienfaits et la façon de les utiliser dans notre maison.

Pour entretenir votre maison, privilégiez les ingrédients naturels aux produits chimiques. Cette nouvelle habitude vous permettra de prendre soin de votre santé et de l’environnement et ces produits naturels sont tout aussi efficaces que ceux vendus dans le commerce. Parmi ces ingrédients, on retrouve le sel et le citron.

Grâce à son acidité, le citron a des propriétés antiseptiques qui aident à éliminer les bactéries et les germes dans notre maison. Son agréable parfum permet également de lutter contre les mauvaises odeurs. C’est également le cas du sel, qui est un bon désinfectant et détachant. Ensemble, ces deux ingrédients sont parfaits pour assainir votre intérieur. Voici comment les utiliser.

Nettoyer la maison

Crédit photo : iStock

L’acidité du citron est idéale pour éliminer les bactéries dans notre logement. En frottant vos surfaces avec un demi-citron salé, vous éliminerez les taches tenaces grâce à l’effet décapant du sel et les propriétés antiseptiques du citron. Cette méthode est particulièrement efficace pour nettoyer les planches à découper et la robinetterie, mais aussi pour éliminer les traces de calcaire.

Éliminer les mauvaises odeurs

Crédit photo : iStock

Pour éliminer les mauvaises odeurs dans une pièce, utilisez du sel et du citron. Ensemble, ces deux ingrédients vont neutraliser les odeurs nauséabondes et diffuser un agréable parfum dans votre intérieur. Le principe est simple : coupez un citron en deux et saupoudrez-le de sel avant de le placer dans la pièce que vous souhaitez comme votre cuisine, votre salle de bain, ou à côté de vos poubelles. Ainsi, vous éliminerez naturellement les mauvaises odeurs.

Repousser les insectes

Crédit photo : iStock

En été, de nombreux insectes arrivent chez vous quand vous laissez vos fenêtres ouvertes ? Pour les faire fuir naturellement sans utiliser d’insecticide, pensez au sel et au citron. Il suffit de placer des moitiés de citrons salées près des entrées de vos fenêtres. Rebutés par l’odeur de l’agrume, les insectes n’entreront pas chez vous.

Avoir une belle peau

Crédit photo : iStock

Si le sel et le citron peuvent être utilisés pour nettoyer votre maison, ils sont également bons pour votre peau. En effet, appliquer du jus de citron sur sa peau permet d’éclaircir son teint et de resserrer les pores : l’idéal pour avoir un épiderme net et lumineux. Mais attention : utilisez cette méthode avec prudence et n’appliquez pas de citron sur vos petites plaies. Pensez également à bien rincer votre visage après application afin de limiter les irritations.