Il faut toujours dormir en fermant la porte de sa chambre et voici pourquoi

On vous révèle aujourd’hui pourquoi il est important de fermer la porte de votre chambre lorsque vous dormez.

Quand vient l’heure de dormir, il y a généralement deux « écoles » : ceux qui laissent la porte de leur chambre ouverte et ceux qui la referment.

On pourrait croire que ceci n’a aucune importance, mais détrompez-vous. Cela peut même devenir une question de… vie ou de mort.

Pourquoi doit-on fermer la porte de sa chambre lorsque l’on dort ?

Ainsi en 2019, une campagne de prévention américaine, lancée par l’UL FSRI – un institut de recherche qui travaille sur la sécurité des pompiers – sensibilisait la population à bien fermer les portes de son logement avant d’aller se coucher, en arguant du fait que ce simple geste du quotidien pouvait « potentiellement sauver des vies ».

L’institut explique en effet qu’en cas d’incendie, « une porte fermée peut constituer une barrière efficace contre le monoxyde de carbone, la fumée et les flammes ».

C'est pourquoi fermer les portes avant d'aller dormir demeure un geste « plus important que jamais ».

Crédit photo : iStock

D'autre part, il faut savoir qu'aujourd'hui les flammes se propagent plus vite qu'auparavant en raison notamment de l'utilisation de certains matériaux inflammables dans la confection du mobilier moderne. Ainsi selon l'UL FSRI, on ne dispose de nos jours que de 3 minutes en moyenne pour quitter un logement en flamme. Ce délai était de... 17 minutes il y a quatre décennies.

En fermant les portes, on peut ainsi ralentir la propagation de l'incendie et se donner toutes les chances pour quitter le logement en proie aux flammes. Un réflexe qui n'est pas toujours évident car on a très souvent tendance à penser que les issues sont plus facilement atteignables en laissant les portes ouvertes. Ce qui est faux ! Cette idée reçue demeure tenace dans la société américaine puisque 29 % des Américains continuent de dormir la porte de leur chambre ouverte, selon un sondage effectué par l'UL FSRI.

Pour rappel, outre la fermeture des portes, n'oubliez jamais de munir vos pièces d'un détecteur autonome avertisseur de fumée (Daaf), car ce petit objet vous réveillera en cas d'incendie, tout en vous évitant d'inhaler des fumées toxiques.