Découvrez le salaire de vos collègues grâce à cette nouvelle directive obligatoire en France

L’année prochaine, les entreprises françaises vont être obligées d’opérer une totale transparence sur leur grille salariale, afin de lutter contre les inégalités de salaire en entreprise.

Combien gagne votre collègue ? Dans un an, la réponse à cette question vous sera plus facilement accessible. En effet, une directive européenne sera bientôt transposée en droit français, au plus tard le 7 juin 2026, obligeant les entreprises à être transparente sur les salaires qu’elle verse à ses employés.

L’objectif de cette directive vise à lutter contre les inégalités salariales en entreprise selon la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Plus que de satisfaire une curiosité mal placée, cela aura surtout l’avantage de vous permettre de demander à votre patron, chiffres à l’appui, quelques réajustements, que ce soit en mieux ou moins bien.

Crédit photo : iStock

Si vous estimez être sous-payé par rapport à certains de vos collègues, vous pourrez ainsi demander à votre supérieur les raisons objectives de cette inégalité.

Une transparence également intégrée dans le processus de recrutement

En outre, la directive européenne impose aussi la transparence et la communication sur les écarts de rémunération hommes/femmes en fonction de l’effectif. Les entreprises ayant plus de 250 salariés devront publier chaque année un rapport détaillant les écarts de salaire et les différents niveaux de rémunération des postes les moins qualifiés aux postes des cadres dirigeants.

Pour les entreprises de 100 à 250 salariés, la publication de ce même rapport est obligatoire tous les 3 ans. En revanche, pour les entreprises ayant moins de 100 salariés, il n’y a pas d’obligation.

Crédit photo : iStock

Enfin, la directive européenne va imposer une transparence dans le processus de recrutement avec l’obligation d’indiquer les salaires dans les offres d’emploi. Les mentions « salaire selon profil » ou « selon expérience » seront proscrites. Il sera interdit de demander la rémunération passée au candidat et il faudra proposer une rémunération en fonction du poste, et non de son passé.