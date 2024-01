Motos, scooters, voitures sans permis : contrôle technique obligatoire en 2024, êtes-vous concerné ?

Cette année, certains véhicules à deux et trois roues, ainsi que les voitures sans permis, doivent passer un contrôle technique selon la date de la première immatriculation. Découvrez qui est concerné.

Le gouvernement l’avait annoncé, le contrôle technique des deux roues doit entrer en vigueur en avril 2024. Cependant, tout le monde n’est pas encore concerné puisque les modalités techniques s’appliquent en fonction de la date de mise en circulation des véhicules.

Dès le 15 avril, le contrôle technique s'étend à de nouvelles catégories de véhicules : les deux et trois roues motorisés ainsi que les voitures sans permis. Mais cette année, seules sont concernées les premières immatriculations d’avant le 1er janvier 2017.

Pour les véhicules dont la première immatriculation est comprise entre le 1er janvier et le 15 avril 2017 inclus, l’examen de votre véhicule devra se faire le 15 avril et le 14 août 2024.

De même, si la date anniversaire de votre véhicule d'avant 2017 tombe entre le 16 avril et le 31 décembre, il faudra vous rendre chez un garagiste entre le 15 août et le 31 décembre 2024.

Les deux-roues et les sans permis entrent dans la danse

Crédit photo : Milos Ruzicka/ iStock

Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, le contrôle technique se fera en 2025 et ne sont donc pas concernés cette année. Pour les deux et trois roues motorisés et les véhicules sans permis immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le contrôle se fera en 2026. Pour les immatriculations faites en 2022, le contrôle devra se faire dans cinq ans.

En France, 4 millions de personnes sont concernés par le contrôle technique des deux-roues. Lorsque l’annonce avait été faite, cela avait provoqué la grogne des motards qui avaient manifesté en nombre dans le pays.

Du côté des voitures sans permis, on en dénombre 304 768 dans toute la France selon les chiffres d’immatriculation donnés fin octobre par AAA Data. La France rejoint ainsi l’Italie et l’Espagne, seuls autres pays européens où le contrôle technique pour ces véhicules est mis en place.