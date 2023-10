Permis de conduire : le papier rose ne sera plus valable et vous risquerez une amende si vous ne le changez pas

Du changement est à venir concernant le bon vieux permis de conduire rose. Pour tous ceux qui le possèdent encore, il faudra bientôt penser à le changer sous peine d’amende.

C’est un document que les conducteurs de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître… Le permis de conduire rose s’apprête à être remplacé par un permis de conduire au format carte bleue. Ce dernier est délivré aux conducteurs depuis 2013 tandis que le permis rose reste valable, pour l’instant.

Dans quelques temps, il faudra dire ‘au revoir’ au permis de conduire rose qui avait été mis en place en 1922. Si vous en possédez un, vous remarquez sans doute qu’il est beaucoup plus fragile et que ses volets se détachent facilement. De plus, il est également falsifiable alors qu’il n’est pas reconnu à l'international.

De quoi passer rapidement au nouveau format délivré depuis 10 ans maintenant.

Quelle amende encourez-vous si vous ne changez pas votre permis de conduire ?

Depuis 2013, les nouveaux titulaires du permis de conduire possèdent le format carte bleue, plus petit, plus solide et équipé d’une puce électronique et d’un code-barres. Ces quelques détails permettent désormais aux conducteurs de vérifier en temps réel le nombre de points restants sur leur permis, ce qui n’est pas le cas des permis roses.

Par ailleurs, le nouveau format du permis peut être enregistré sur smartphones. Il s’agit d’une version dématérialisée du permis qui renseigne les mêmes informations que le document physique (identité, date de validité…).

Crédit photo : RafaPress/ iStock

Pour se munir du nouveau permis, les détenteurs du permis rose ont jusqu’au 19 janvier 2033 pour faire la demande. Au-delà de cette date, le permis rose ne sera plus valable et les conducteurs s’exposeront alors à une amende de 11 euros pour défaut de présentation du permis. Une majoration pourra aller jusqu’à 38 euros, tandis que si le permis présenté n’est pas valable, c’est une amende de 135 euros et l’immobilisation du véhicule qui seront encourues.

Le nouveau permis de conduire est gratuit et le ministère de l’Intérieur précise que « aucune décision n’a été prise concernant son remplacement avant 2033 ». Le permis de conduire format carte bleue est, depuis de nombreuses années, disponible dans la plupart des pays européens ainsi qu’aux États-Unis.