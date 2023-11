Puces de lits : 15 astuces pour s'en débarrasser définitivement

L’infestation de puces de lit est un fléau pouvant toucher n’importe quel foyer. Voici 15 astuces pour s’en débarrasser de manière définitive.

Les puces de lit : que faut-il savoir dessus ?

Des punaises de lit sur le lit Credit : Hit Stop Media

Imaginez-vous tranquillement installé dans votre lit, allongé sur votre matelas, lui-même posé sur le sommier neuf que vous venez d’acheter et trônant dans votre chambre à coucher. Vous vous endormez confortablement blotti sous votre couette. Le lendemain matin, vous observez des piqûres à foison sur tout votre corps. Et les insectes volants sont inexistants dans votre maison, car les fenêtres sont fermées le soir. Vous commencez alors à comprendre l’impression de présence dans votre chambre. Vous soulevez votre matelas, découvrez une petite trace de sang, un et deux insectes, plusieurs œufs d’un blanc horrible, et c’est le drame : vous êtes victime d’une infestation de puces de lit.

Les puces de lit, ou cimex lectularius, sont des insectes nuisibles qui s’introduisent dans votre chambre à votre insu. Ils s’installent généralement sous le matelas et se multiplient rapidement. L’infestation peut se faire en quelques jours seulement, ces insectes pondant des œufs en grand nombre et tous les jours. Les puces de lit sont des insectes nocturnes qui se nourrissent du sang de leur victime. Si vous ne sentez pas forcément les piqûres, c’est parce que ces nuisibles agissent lorsque vous dormez. Il faut savoir que le sommier et le matelas ne sont pas les seuls terrains de jeu des puces de lit. En effet, elles peuvent élire domicile dans les fissures des murs, les tapis ou les meubles.

Les puces de lit mesurent environ 4 à 5 millimètres. Elles s’apparentent aux punaises de lit, une autre variété de nuisibles qui, elles aussi, logent dans votre lit. Il est possible de dire que les puces de lit et les punaises de lit sont pratiquement les mêmes. Ces insectes se nourrissent tous de sang, et se cachent dans le lit pour sortir le soir. Une infestation de punaises ou de puces de lit est toujours désagréable. La seule différence entre ces deux insectes est que les puces de lit ont un corps légèrement plus arrondi que les punaises de lit. Dans tous les cas, il convient de mettre en place un traitement adapté afin de les éliminer rapidement.

15 astuces pour se débarrasser des puces de lit

Des traces de piqûres de punaise de lit Credit : Hit Stop Media

Vous êtes victime d’une infestation aux puces de lit ? Vous n’en pouvez plus des piqûres sur tout le corps ? Vous voulez éliminer tous ces nuisibles jusqu’aux derniers petits œufs ? Alors, voici 15 astuces pour vous débarrasser des puces de lit. Notons que ces conseils peuvent facilement être appliqués et ne requièrent pas d’être un professionnel de la désinsectisation.

Identifier l’infestation et éliminer la source

Une infestation de puces de lit Credit : Matteo Lanciano

Les puces ou punaises de lit sont à l’origine de piqûres sur le corps. Avant de débuter tout traitement visant à les éliminer, il est important de passer par l’étape de la détection.

La détection des puces de lit n’est pas particulièrement difficile. Les premiers signes d’une infestation sont d’ailleurs les piqûres sur votre corps. La piqûre d’une puce ou d’une punaise de lit est indolore. Mais, elle laisse une trace visible. Dès que vous remarquez la présence desdites piqûres, vérifiez sous votre matelas. Vous devriez trouver plusieurs insectes, œufs et traces de sang. Ces traces sont constituées de votre propre sang, et proviennent des insectes qui se sont fait écraser sous le poids de votre corps. Malgré tout, cela n’est pas suffisant pour venir à bout d’une infestation.

En règle générale, le lit est le logement qui fait office de «quartier général» pour les puces de lit. Une fois la détection de l’origine de l’infestation effectuée, il est plus facile d’éliminer tous les insectes et leurs œufs.

Remarque : si vous avez des puces de lit sous votre matelas, il est plus que probable que vous en ayez sous vos autres meubles ou dans les fissures des murs.

Le lavage de la literie et des vêtements à haute température

Une puce de lit en zoom devant du linge de lit Credit : Cunaplus_M.Faba

Les insectes en général, et notamment les puces de lit, ne supportent pas la chaleur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles se cachent dans les recoins le jour, et partent à la recherche de sang la nuit. En effet, la nuit est généralement plus fraîche que le jour, ce qui est favorable à leur sortie.

Pour éliminer les puces de lit, il convient de laver le linge de lit à haute température (au moins 60°C). À cette chaleur, les puces et les œufs sont directement éliminés.

Il est important de mentionner que les puces de lit peuvent aussi se loger dans vos vêtements. Et si vous prêtez ces vêtements à une autre personne, vous participez à l’expansion de l’infestation aux puces de lit. Alors, si vous suspectez que des nuisibles assoiffés de sang ont fait de vos vêtements leur logement, lavez-les à haute température.

Passer régulièrement l’aspirateur

Une femme nettoyant sous le lit avec un aspirateur Credit : PeopleImages

Les puces de lit ont beau avoir une taille minuscule, elles ne sont pas pour autant invisibles. Et si vous regardez bien et étendez votre zone de recherche pour une meilleure détection, vous remarquerez que certains des insectes responsables de l’infestation dans votre matelas sont tombés par terre. Vous pourrez y retrouver des résidus d’insectes ou encore de petites taches noires, qui sont en fait les excréments des puces de lit. Il arrive aussi que des œufs tombent par terre.



Pour éliminer tout ce petit monde, utilisez un aspirateur. Si cette machine peut aspirer des particules de la taille d’une poussière, alors une puce de taille normale ne fera pas du tout le poids.

Lorsque vous passez l’aspirateur, insistez sur les coins et recoins de la chambre. Si des fissures sont présentes dans vos murs, alors vous avez sûrement des puces ou des punaises de lit.

Un nettoyage systématique et en profondeur du linge de lit et de la literie

Une pile de draps propres Credit : didecs

La propreté est toujours bénéfique pour la santé! Si vous nettoyez systématiquement votre linge de lit, votre literie et vos vêtements, vous éloignez les punaises et autres nuisibles de votre peau et de votre corps.

Donc, en plus d’être en bonne santé, vous dites adieu aux piqûres. Un lavage par semaine est amplement suffisant. Mais, faites-le toutes les semaines, et effectuez des lavages toujours à haute température.

La désinsectisation par insecticide

Une personne qui utilise des insecticides Credit : Liudmila Chernetska

Pour éliminer des insectes, l’une des méthodes les plus logiques reste l’utilisation d’insecticides. Ces produits chimiques ont pour effet d'éliminer les insectes lorsque ces derniers inhalent les effluves sortant de la bombe insecticide.

Pour éradiquer une infestation de punaises de lit avec des insecticides, il est fortement conseillé de pulvériser le produit le matin avant de sortir de la maison, en prenant soin de fermer hermétiquement les portes et les fenêtres. Une fois rentré chez vous la nuit tombée, vous remarquerez qu’un grand nombre de ces insectes ont rendu l’âme.

Attention! L’inhalation de produits insecticides est nocive autant pour votre santé que pour celle des nuisibles. C’est la raison pour laquelle il convient de le pulvériser uniquement si vous ne vous trouvez pas dans votre maison.

Utiliser du linge de lit anti-puces de lit

Du linge de lit blanc Credit : Iryna Sukhenko

Tout comme il existe du linge de lit hypoallergénique anti-acarien, il en existe qui sont anti-puces de lit. Vous en trouverez facilement dans les magasins spécialisés, après une brève recherche sur Internet.

Le traitement des fissures et des crevasses

Infestation de punaises de lit dans les plis du matelas Credit : Dimitri Bezrukov

Si vous estimez en avoir assez fait pour ce qui est du sommier, des meubles, des vêtements et du linge de lit, ne pensez pas que vous en avez fini pour autant avec cette infestation. Ces insectes peuvent se faufiler dans les recoins les plus sombres de la chambre à coucher. De ce fait, il est impératif de poursuivre le traitement anti-puces de lit jusque dans les fissures et les crevasses de votre chambre.

Un traitement par la chaleur fait maison

Un thermomètre sous la chaleur du soleil Credit : batuhan toker

Pour ce traitement, vous avez besoin d’un séchoir. Placez votre linge de lit et vos vêtements directement dans le séchoir, et lancez la machine à haute température. Il n’est pas question de faire une lessive, mais uniquement d’utiliser la chaleur générée par le séchoir afin d’éliminer les insectes nuisibles.

Si vous dormez avec vos draps encore enveloppés de la chaleur du séchoir, vous aurez en prime plus de confort et un sommeil plus agréable et plus réparateur.

Un traitement par la vapeur

Désinfection du matelas par la vapeur chaude Credit : DZIANIS BARYSAU

Ce traitement requiert l’utilisation d’une centrale vapeur ou d’un fer à repasser. La vapeur est de l’eau évaporée dont la température tourne autour des 100°C. Autant dire que cette chaleur n’est aucunement bonne pour la santé des insectes ou de leurs œufs.

Pour cela, il vous suffit de faire passer votre centrale vapeur ou votre fer à repasser au-dessus des zones à désinfester.

Remarque : si le sommier de votre lit ou vos meubles sont en bois, alors ne vous attardez pas dessus avec votre machine à vapeur. Le bois utilisé pour vos meubles a beau être de bonne qualité, une exposition prolongée à la vapeur risque d’augmenter son taux d’humidité. Il s’en trouvera alors gonflé, et personne ne veut d’un sommier en bois gonflé.

L’utilisation de pièges à puces de lit

Une punaise de lit en gros plan Credit : smuay

Le piège à puces de lit est un appât servant à attirer les insectes vers un endroit bien précis, de manière à empêcher leur déplacement et leur reproduction.

Les pièges à puces utilisent un appât attractif. Il peut être question de chaleur, de CO2 ou encore de phéromones. Le dispositif piège ensuite les nuisibles qui ne peuvent plus s’échapper.

L’élimination des objets victimes de l’infestation

Une loupe examinant le matelas infesté de punaises de lit Credit : Hit Stop Media

Le cimex est un insecte particulièrement dérangeant. Il peut trouver refuge sous un matelas, comme il peut gagner les recoins les plus sombres de la chambre. Il peut même se glisser dans un sac à main sans crier gare. Il en va de soi pour les divers objets se trouvant chez vous.

Mis à part les vêtements, les puces de lit peuvent très bien se loger dans n’importe quel textile (linge de lit, sac à main, chaussures, etc.).

Pour faire rapide et simple, vous pouvez tout simplement vous débarrasser de tout ce qui a été en contact avec les puces de lit.

Toutefois, ne vous contentez pas de directement jeter ces affaires à la poubelle. Vous perdriez le sommeil à penser aux punaises détériorant la santé d’un inconnu. Alors, pour éviter cela, veillez à bien brûler les affaires contaminées.

Le traitement des animaux domestiques

Un chien qui dort sur un canapé Credit : Solovyova

Les animaux domestiques sont d’excellents moyens de propagation pour les puces de lit. Envoyez-les souvent chez le toiletteur afin de rendre caduque toute éventuelle infestation.

Le nettoyage de l’environnement (chambre, pièces, etc.)

Une femme qui nettoie une chambre Credit : AndreyPopov

La chambre à coucher n’est pas l’unique endroit où vous pouvez trouver des puces de lit. En fait, elles peuvent très bien installer leur nid dans n’importe quelle pièce de la maison. Elles peuvent par exemple s’introduire sous les meubles de votre bureau, de votre salon, ou, pire, sous le matelas des lits de vos enfants.

Pour rester loin des puces de lit, il faut impérativement rester propre. Nettoyez la maison assez régulièrement pour éviter que l’environnement soit favorable à la prolifération des nuisibles.

Rester propre, c’est rester loin des piqûres!

Prévenir les réinfestations

Une punaise de lit Credit : Mainely Photos

Une infestation de puces de lit peut être un véritable calvaire. Elle peut aussi durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le tout est donc de garder toute petite punaise hors de votre maison et éloignée autant que possible de votre chambre.

Évitez d'apporter chez vous d’éventuels objets d'occasion infestés. Si vous voyagez, inspectez les lits et les chambres d'hôtel pour vous assurer qu’aucun insecte n’y a élu domicile.

Faire appel à un professionnel de la désinsectisation

Un professionnel en pleine désinsectisation Credit : Nadzeya Haroshka

Si les traitements que vous utilisez sont inefficaces et que vous n’en pouvez vraiment plus de partager votre sang avec ces nuisibles, alors il vaut mieux faire appel à un professionnel.

À Paris et dans toute la France, vous trouverez des dizaines de spécialistes en désinsectisation. Faites un tour rapide sur les moteurs de recherche pour trouver les meilleures entreprises expertes en élimination de punaises de lit.