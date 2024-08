Se débarrasser des moucherons invasifs, c'est facile avec ces trois astuces simples et naturelles

Marre de cohabiter avec une nuée de moucherons dans votre propre maison ? Voici trois astuces naturelles pour s’en débarrasser durablement avec efficacité.

Ils sont petits, nombreux et très virevoltants, à vous en faire tourner la tête. Eux, ce sont les moucherons ! Malgré leur petite taille et leur côté inoffensif vis-à-vis des humains, la présence de ces insectes volants peut être un véritable fléau, surtout en matière de sécurité alimentaire. Bien heureusement, il existe des méthodes naturelles pour les repousser hors de votre maison.

Astuce numéro 1 : vinaigre de cidre et liquide vaisselle

La première astuce consiste à utiliser du vinaigre de cidre et… du liquide vaisselle. Le vinaigre de cidre a cette vertu d’attirer les moucherons par son odeur sucrée mais le liquide vaisselle réduit la tension superficielle du liquide. Ainsi, en empoisonnant le vinaigre de cidre avec du liquide vaisselle, les moucherons se retrouvent piégés. Il faut remplir un récipient avec du vinaigre de cidre et y ajouter seulement quelques gouttes de liquide vaisselle et mélanger le tout. Placez ensuite le récipient près de la zone d’activité des moucherons.

Crédit photo : iStock

Astuce numéro 2 : piège de papier et fruits mûrs

La seconde astuce consiste à fabriquer un piège à base de papier et de fruits mûrs. Le principe reste le même puisqu’il s’agit d’attirer les moucherons avec l’odeur des fruits mûrs en décomposition. Il faut placer ces morceaux de fruits mûrs dans un bocal et ensuite vous munir d’un papier que vous installez dans le bocal en forme de cône à l’envers. Il ne faut pas que le cône de papier touche les fruits. Les moucherons sont alors piégés dans le bocal, sous le cône de papier.

Astuce numéro 3 : les huiles essentielles

Crédit photo : iStock

Enfin, la troisième et dernière astuce consiste à utiliser des huiles essentielles. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’attirer les moucherons dans un piège mais de les repousser. En effet, certaines huiles essentielles comme la lavande, la citronnelle et l’eucalyptus ont des propriétés répulsives. Il faut vous munir d’un vaporisateur que vous remplissez avec de l’eau mélangée à quelques gouttes d’huiles essentielles. Une fois la mixture achevée, il suffit de vaporiser les insectes indésirables.

Cette dernière astuce a le mérite d’être beaucoup plus naturelle et est même bénéfique pour purifier l’air de votre maison. Quoiqu’il en soit, ces trois astuces sont petit budget et sont efficaces pour vous débarrasser enfin des moucherons.