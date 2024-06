Voici pourquoi vous devez mettre des feuilles de laurier sous votre oreiller

Les croyances entourant le laurier et ses propriétés bienfaitrices sont nombreuses. Certaines d’entre elles sont méconnues et ont attrait au sommeil. Découvrez-les ci-dessous.

Les feuilles de laurier ont plusieurs usages. Parmi les plus connus, la cuisine et la médecine. Afin de relever un plat qui manque de saveurs, une ou deux feuilles de laurier séchée(s) suffisent à parfumer vos bouillons, sauces et autres plats mijotés.

Le laurier est également utilisé pour ses vertus médicinales, notamment pour soulager les troubles gastriques. Par ailleurs, il possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Son efficacité a été prouvée pour lutter contre les états grippaux, les rhumatismes et les problèmes d’articulations.

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le laurier possèderait des propriétés « magiques », indique le site tameteo.com. Du moins, selon les croyances de certains peuples.

Les propriétés magiques du laurier sous l’oreiller

Crédit photo : whyframestudio/ iStock

Chez les Grecs, le laurier est un symbole de gloire et d’immortalité. Cette croyance puise sa source dans la mythologie où le laurier était dédié à Apollon, et s’est poursuivie durant le Moyen-Âge. On retrouve sa trace sur la couronne de la Croix de la Légion d'Honneur, tandis que les marins et pêcheurs plaçaient quelques feuilles de laurier dans leur voilure pour préserver leur bateau de la foudre en Méditerranée.

Les croyances ont depuis évolué comme celle consistant à placer une feuille de laurier sous un oreiller en journée. Il faut ensuite la retirer au moment du coucher. Cette pratique contribuerait à accroître les capacités extrasensorielles comme la télépathie. De façon plus spirituelle, le laurier permettrait aussi de se connecter plus étroitement à l’univers.

Côté sommeil, la feuille de laurier permettrait aussi de faire des voyages astraux et des rêves plus lucides. De façon plus métaphysique, les feuilles de laurier sous l’oreiller faciliteraient le sommeil, permettant un repos plus important.

À vous d’essayer.