Un squatteur peut devenir propriétaire de votre logement après 30 ans

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Un homme qui ouvre prudemment sa porte d'entrée

Alors que les cas de squat se multiplient en France, cette décision de justice risque de faire grincer des dents parmi les propriétaires concernés.

Les occupations illégales constituent un véritable fléau.

Alors que ce phénomène fait vivre un cauchemar aux propriétaires, un squatteur peut parfois finir par se voir reconnaître des droits par la loi française.

Une personne en train de déverrouiller une serrure

La loi anti-squat renforcée

Ces dernières années, les cas de squat se sont multipliés en France. Selon le ministère de l’Intérieur, « squatter est le fait d’occuper un logement sans l’accord du propriétaire ».

Face à cette situation, le gouvernement invite les propriétaires à signaler les faits aux autorités afin d’obtenir une expulsion du logement. Le hic ? Pour les victimes, les démarches et procédures restent trop longues.

Voiture de gendarmerie Crédit Photo : iStock

Pour déloger les squatteurs, certaines personnes choisissent d’intervenir directement, une pratique pourtant interdite.

Malgré tout, de plus en plus de particuliers se font justice eux-mêmes. Résultat : une femme a été condamnée à un an de prison après avoir tenté de chasser un homme ayant pris ses quartiers dans la maison héritée par son père.

Dans ce contexte, la loi anti-squat pourrait être renforcée afin de permettre l’expulsion des occupants en 72 heures.

La suite après cette vidéo

Quand un squatteur devient propriétaire

Si cette proposition apparaît comme une bonne nouvelle pour les propriétaires, une décision de la Cour de cassation pourrait toutefois refroidir leurs espoirs.

Et pour cause : en France, un squatteur peut, dans certains cas, devenir propriétaire du logement qu’il occupe, souligne le média Melty. Mais comment est-ce possible ?

Une personne occupant illégalement un logement peut en effet revendiquer la propriété d’un bien après 30 ans grâce à la « prescription acquisitive ».

Une clé avec un porte-clé en forme de maisonCrédit Photo : iStock

Voici comment cela fonctionne : si un squatteur occupe un bien au cours de cette période sans être expulsé ni contesté par le propriétaire, il peut demander à la justice de reconnaître son droit de propriété.

Pas de panique pour autant : ce mécanisme juridique est très encadré. La personne concernée devra prouver qu’elle a occupé le logement de manière continue, sans interruption ni expulsion.

Si ce phénomène reste rare, il peut notamment concerner des terrains isolés ou de vieilles maisons abandonnées. Pour éviter d’arriver à une telle situation, il est recommandé de rester vigilant et de garder un œil sur les bâtisses inoccupées.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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