Voici les pires hôpitaux de France, selon la Haute Autorité de Santé

L’hôpital proche de chez vous est-il un bon établissement ? Pour le savoir, la Haute Autorité de Santé a recensé la qualité des hôpitaux du pays sur une plateforme.

Tous les hôpitaux ne se valent pas. C’est ce que met en évidence la Haute Autorité de Santé (HAS) dans une étude mise en ligne sur le site QualiScope. Ce service en ligne permet de trouver le meilleur établissement de santé dans une région.

Pour ce faire, la HAS évalue depuis vingt ans la qualité et la sécurité des soins dans tous les établissements de santé, publics ou privés, de France. L’évaluation « repose sur trois dispositifs : la certification, la mesure d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins et l’accréditation des médecins et des équipes médicales pour les spécialités à risques », renseigne le site de QualiScope.

Les résultats de l’évaluation sont ensuite rendus publics afin que patients et professionnels de santé puissent y avoir accès. Ainsi, chacun des 1158 établissements visités (soit 50% du territoire) reçoit un résultat et un niveau de certification pour la qualité de ses soins.

Quels sont les pires hôpitaux de France ?

Crédit photo : Spotmatik/ iStock

D’après les résultats, 84% des établissements visités ont été certifiés. Parmi eux, 21% l’ont été avec mention. Cela tend à confirmer la qualité des soins dans la grande majorité des établissements de santé. Cela dit, 13% des établissements ont été certifiés sous condition et 3% n’ont pas du tout été certifiés à cause de « qualité des soins insuffisante ».

Par ailleurs, même si ce dernier chiffre semble assez bas, Anne Chevrier, la directrice de la certification rappelle qu’il n’a « jamais été aussi élevé ». Plusieurs causes peuvent expliquer cette qualité de soins insuffisante : les complications dans la prise en charge de la douleur, les difficultés de coordination des prises en charge, la mauvaise prévention des infections associées aux soins, énumère le site Capital.

Ces établissements certifiés sous condition sont au nombre de 28 en métropole et se trouvent principalement en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, dans la région Grand Est et la région PACA.

Crédit photo : Haute Autorité de Santé via Capital (Capture d'écran)

Concernant les établissements non certifiés, 11 se trouvent en Outre-mer :

-3 en Guyane française à Cayenne : les hôpitaux privés Saint-Paul et Saint-Gabriel, et l’HAD de la clinique Saint-Paul de Chartres.

-5 en Guadeloupe : le Centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et son unité de soins longue durée, le service HAD de Marie-Galante (Grand Bourg) et le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin (Les Abymes)

-2 à Saint-Barthélemy : le Centre hospitalier Irénée de Bruyn et le CH Louis Constant Fleming (Saint-Barthélemy)

-1 à Saint-Martin : le Centre hospitalier Louis Constant Fleming (Saint-Martin)