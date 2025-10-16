Voici pourquoi vous devez faire chauffer votre éponge au micro-onde

Pour garder une maison saine, voici une astuce simple, efficace et encore méconnue : passer votre éponge régulièrement au micro-onde. On vous explique.

La cuisine est une pièce de la maison qui peut rapidement devenir un nid à bactéries. Dans cette pièce, certains objets sont les pires nids à microbes de la maison. C’est le cas de l’éponge qui, constamment humide, peut favoriser le développement des bactéries et dégager de mauvaises odeurs. En effet, les résidus des aliments restent généralement incrustés dans les fibres de l’éponge et l’humidité favorise la prolifération des bactéries.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, il est conseillé de nettoyer régulièrement son éponge. Pour cela, nous vous présentons une astuce simple, efficace et encore méconnue : faire chauffer son éponge au micro-onde.

Passer son éponge au micro-onde

Si cette astuce peut paraître farfelue, elle est très efficace. En effet, la haute température du micro-onde va éliminer les bactéries naissantes et chasser le trop plein d’humidité, ce qui va prévenir le risque de moisissures.

Le principe est simple. Commencez par humidifier votre éponge de manière uniforme et placez-la dans un récipient adapté au micro-onde. Le site Beauty Case conseille de la faire chauffer sous puissance maximale pendant deux minutes avant de la laisser refroidir. Enfin, prenez-la, essorez-la pour évacuer l’excès d’eau et laissez-la sécher dans un endroit propre et ventilé.

Pour prendre soin de votre éponge au quotidien, pensez à la rincer soigneusement après chaque vaisselle et à bien la laisser sécher. Si vous n’avez pas de micro-onde, Ouest-France délivre une autre astuce similaire pour la désinfecter : faites chauffer l’éponge pendant quelques minutes dans une casserole d’eau bouillante. Si vous voulez dire adieu aux microbes, vous pouvez également placer votre éponge dans votre machine à laver.

S’il existe une fréquence idéale à respecter pour changer vos éponges, vous pouvez repérer quand il est temps de la changer. Si la texture de l’éponge s’effiloche, si la mousse s’écrase ou si les mauvaises odeurs persistent malgré le passage au micro-onde, il est temps de troquer votre ancienne éponge pour une nouvelle. En suivant ces astuces, vous garderez une maison propre et saine.