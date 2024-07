Voici pourquoi vous devez absolument mettre une éponge dans votre frigo

Les astuces ne manquent pas quand il s’agit d’hygiène. Découvrez les différentes façons dont une éponge peut vous être utile si vous la placez dans votre frigo.

L’éponge, on l’utilise pour laver différentes surfaces (table, plan de travail, murs) et pour faire la vaisselle. Mais saviez-vous qu’elle avait un rôle bénéfique méconnu si vous la placez dans votre réfrigérateur ?

Cette simple astuce peut non seulement vous permettre de réaliser des économies, mais également d’éviter les nombreux désagréments liés au frigo. On parle en effet de ces odeurs un peu trop soutenues et de l’humidité qui, parfois, s’installe dans l’appareil.

Mais rassurez-vous. Contre cela, votre meilleure alliée est l’éponge. Il vous suffit de la glisser au fond de votre réfrigérateur. Dans un premier temps, ce geste vous permettra d’éviter la formation de condensation sur les parois du frigo. L’éponge n’aura aucun mal à absorber le trop-plein d’humidité. Cela permettra de conserver vos aliments mais aussi d’éviter une sur-consommation d’électricité de votre appareil.

En effet, si le frigo est humide, il va ‘pomper’ plus d’énergie pour se remettre à bonne température. Mais en faisant cela, il risque de geler l’eau et de ne plus être aussi étanche.

Une éponge pour éliminer les mauvaises odeurs du réfrigérateur

Crédit photo : AndreyPopov/ iStock

Dans un second temps, l’éponge placée au fond de votre appareil fera du bien à votre odorat. Ajoutez du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc (60cl) sur l'éponge et dites adieu aux mauvaises odeurs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également placer votre éponge dans le bac à légumes. Cette fois-ci, l’éponge doit être légèrement humide. De cette façon, elle permettra de garder vos aliments plus longtemps et leur donnera une saveur tendre lors de leur dégustation.

Enfin, gardez à l’esprit que ces astuces ne remplacent pas un bon nettoyage régulier de votre réfrigérateur. Changez régulièrement d’éponge et veillez à ce qu’elle ne soit pas trop imbibée d’eau lorsqu’elle a pour fonction d’absorber l’humidité. En faisant cela, ces petits tracas ne seront plus qu’un vague souvenir.