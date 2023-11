Un expert révèle pourquoi vous ne devriez pas faire sécher votre linge directement sur votre radiateur

Un expert alerte sur cette pratique que beaucoup de foyers appliquent en hiver. Si elle nous paraît efficace et rapide, elle a en revanche une contrepartie dont il faut se méfier. Explications.

Avec le froid qui s'installe, les habitudes changent, notamment au niveau du linge. Étendre son linge à l’extérieur pour qu’il sèche au soleil en été est une évidence. Mais lorsqu’arrive l’hiver, la pratique est tout autre. Il devient impensable de faire sécher son linge à l’extérieur par un temps glacial. Tout simplement car le linge risque de ne pas sécher complètement.

Dès lors, pour remplacer notre bon vieux soleil, on opte pour le radiateur. Simple, rapide et efficace. Nombreux sont ceux qui font sécher leur linge sur le radiateur. Néanmoins, cette méthode que beaucoup utilisent est à éviter selon les experts.

Sur TikTok, un expert chez WhichUK? alerte sur cette pratique qui sévit. Selon lui, elle pourrait vous exposer à des conséquences inattendues et désastreuses.

Facture qui augmente, moisissures et pièces froides

Crédit photo : brizmaker/ iStock

L’expert recommande de cesser de faire sécher son linge sur les radiateurs. « Vous devez arrêter de sécher vos vêtements sur les radiateurs. Les radiateurs font circuler de l'air chaud dans la pièce, donc si le chauffage est allumé et réglé à 20 degrés Celsius, vos radiateurs pomperont de la chaleur jusqu'à ce que la pièce atteigne cette température, après quoi la chaudière s'arrêtera », rappelle-t-il en premier lieu.

Puis, il poursuit en expliquant pourquoi cela risque de faire exploser votre facture d’énergie à la fin du mois : « Mais les vêtements froids et mouillés font barrière à la chaleur dégagée. Cela signifie que vous pourriez chauffer votre pièce beaucoup plus longtemps que nécessaire. Et même si vous risquez de vous retrouver avec des vêtements secs, vous vous retrouverez également avec une maison plus froide, des factures d'énergie plus élevées et peut-être même des moisissures ».

Les dires de l’internaute ont été confirmés par Owen Whitlock, un expert en intérieur, auprès du Huffington Post : « Bien que suspendre des vêtements mouillés au-dessus de vos radiateurs les sèche, cela pourrait provoquer un excès de condensation dans votre maison. Cela entraînera l'apparition de moisissures qui peuvent créer toutes sortes de dommages, y compris des taches sur [les murs], sans parler des allergènes que les moisissures peuvent produire ».

À la place, l’expert de TikTok recommande d’étendre son linge sur un étendoir que vous placez devant votre radiateur. De cette façon, le radiateur accélère le temps de séchage tout en permettant à l’air chaud de circuler dans la pièce.