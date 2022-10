7 meilleures stations de ski Vosges

Grâce à leur situation géographique, les Vosges sont une destination idéale pour skier. Le top des stations de ski dans les Vosges pour vos vacances.

Pourquoi choisir les Vosges pour les vacances d’hiver ?

À voir aussi

Vue panoramique sur la chaîne de montagneuse des Vosges. Crédit : Fabien TWB

Les Vosges sont une destination très prisée pendant les vacances d’hiver. Si vous souhaitez passer de bons moments et vivre de nouvelles expériences sans quitter la France, un séjour dans ce département constitue une excellente alternative. Il se situe dans la région Grand Est et répertorie une dizaine de stations de ski alpin et de stations de ski nordique. Outre les sports de montagne et les découvertes culinaires, vous pourrez aussi y pratiquer d’autres activités intéressantes telles que la randonnée, les promenades dans les villages anciens… Voici également d’autres bonnes raisons de partir pour les Vosges pendant la saison hivernale :

Les Vosges sont parfaits pour prendre des vacances avec un petit budget ;

Les Vosges proposent d’innombrables activités à faire en famille ;

Les Vosges proposent une ambiance romantique pour vos week-ends en amoureux ;

Les Vosges disposent de nombreuses infrastructures modernes (restaurants, locations d’équipements de ski, boutiques de souvenir…) ;

Les Vosges vous feront découvrir une culture et des traditions ancrées.

Afin que vos vacances dans ce département de France soient inoubliables, plusieurs préparatifs sont à faire. Comme le ski est une des activités incontournables dans cette région, il convient de choisir une station où poser vos valises. Vous devez aussi déterminer votre budget, le nombre de personnes qui feront partie du voyage et surtout le forfait de ski qui répond le mieux à vos attentes. Pour être certain de passer un excellent séjour, choisissez parmi les meilleurs hébergements présents sur place, puis réservez votre hôtel quelques mois à l’avance. En effet, pendant la haute saison, il peut être difficile de trouver une place dans les stations de ski des Vosges.

Les hivers dans cette partie de la France sont particulièrement rudes. Raison pour laquelle il est essentiel de bien vous préparer. N’hésitez pas à mettre plusieurs vêtements chauds dans votre valise pour être certain de profiter de vos vacances confortablement.

Si vous débutez dans la pratique du ski, n’oubliez pas de prendre avec vous les différents équipements nécessaires :

Planches de ski ;

Lunettes ;

Boots ;

Combinaisons ;

Etc.

Sinon, il est aussi possible de louer votre matériel une fois sur les lieux. Il peut être intéressant de vous renseigner au préalable sur les écoles présentes dans la station de ski afin d’éviter les mauvaises surprises. Enfin, si vous programmez des vacances au ski avec des enfants, le mieux est de choisir un domaine skiable adapté. Vos petits bouts de chou pourront ainsi découvrir les joies de la glisse en toute sécurité.

Les meilleures stations de ski des Vosges

Envie de découvrir les plaisirs de la glisse pendant vos vacances d’hiver ? Voici 7 stations de ski à ne surtout pas manquer :

1- La station de ski de Gérardmer Vosges

Une personne effectuant des sauts avec un snowboard dans une station de ski Crédit : Artranq

Gérardmer, surnommée « la perle des Vosges », figure parmi les plus belles stations de ski du département. Elle est située sur la rive est du lac éponyme, à proximité du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Le domaine skiable de Gérardmer s’étend sur près de 32 hectares. Il propose 40 kilomètres de pistes adaptés aussi bien aux débutants qu’aux professionnels de la glisse. Comme il se situe à environ 1150 mètres d’altitude, ce domaine vous promet des descentes endiablées et de belles sensations. Un dénivelé de 400 mètres vous aidera néanmoins à trouver votre équilibre et à bien profiter de vos descentes. Dans la station de ski de Gérardmer, les pistes sont éclairées et sonorisées, vous permettant ainsi de pratiquer le ski nocturne en toute sécurité. Outre ce sport de montagne, vous pourrez aussi vous adonner à d’autres activités comme la luge. Des aires de jeux pour enfants dont l’accès est entièrement gratuit sont en outre disponibles sur place.

2- La station de ski de La Bresse Hohneck Vosges

Une famille profitant de leurs vacances d’hiver à la montagne. Crédit : Ridofranz

Pour les adeptes du ski de fond, La Bresse Hohneck est une destination à ne pas manquer. Ce domaine skiable d’environ 89 hectares est idéal pour la pratique de ce sport de montagne. Il vous propose 34 pistes adaptées à tous les niveaux avec plusieurs dénivelés. Vos déplacements seront facilités par des remontées mécaniques à la fois performantes et modernes. La Bresse Hohneck est aussi un endroit parfait pour passer vos vacances d’hiver en famille.

Le domaine propose différents forfaits adaptés à tous les âges. Pour les enfants, une formule spécifique est mise en œuvre afin qu’ils découvrent les activités en montagne d’une manière ludique.

Les après-skis dans cette station de Bresse Hohneck figurent aussi parmi ses plus grands atouts. Après avoir skié toute la journée, vous pourrez vous détendre dans un espace de bien-être (spa, hammam, bain à bulles…), savourer de bons plats dans l’un des restaurants ouverts sur place ou encore faire de la luge. La Bresse Hohneck dispose également d’un grand bassin sportif, d’une pataugeoire et d’un toboggan.

3- La station de ski Le Lac Blanc Vosges

Un skieur Crédit : Marcin Wiklik

Le Lac Blanc est aussi un des meilleurs domaines skiables des Vosges. Il culmine à environ 1200 mètres d’altitude et vous offre une vue imprenable sur les villages alentour. Ce domaine est particulièrement apprécié par les pratiquants de ski nocturnes. En effet, il dispose d’un espace de 12 hectares uniquement dédié à cette activité. Sinon, pour les pratiquants de ski nordique et de ski alpin, 13 pistes sont à leur disposition.

La proximité de cette station de ski avec la ville la rend encore plus intéressante, surtout si vous souhaitez pratiquer d’autres activités pendant votre séjour. Au niveau des infrastructures, le domaine a tout pour rendre vos vacances dans ce département de France confortables.

Plusieurs types d’hébergements sont disponibles afin de satisfaire toutes les exigences. Vous y trouverez également des boutiques de location de matériels de ski, des restaurants, des bars…

Pour les skieurs accompagnés d’enfants en bas âge, un service de garderie est présent dans la station Le Lac Blanc. Ce service leur permettra de skier en toute sérénité tout en ayant la garantie que leurs bambins sont entre de bonnes mains.

4- La station de ski Markstein Vosges

Le grand massif du Markstein. Crédit : Christophe Decaix

Markstein figure aussi parmi les plus belles stations d’hiver des Vosges. Il est installé à plus de 1185 mètres d’altitude avec un enneigement assuré par des canons à neige. Son domaine skiable s’adapte à différentes pratiques, dont le ski alpin et le ski de fond. Vous y trouverez 12 pistes balisées et entièrement sécurisées réparties sur plusieurs kilomètres.

Outre les skieurs professionnels, les débutants trouveront leur bonheur dans ce grand domaine skiable. En effet, plusieurs écoles sont disponibles sur place afin de faciliter leur initiation.

D’autres activités enrichissantes vous sont aussi proposées sur place. Vous y trouverez notamment un espace dédié à la luge en rail, unsnowparket plusieurs pistes pour les circuits en raquettes.

Pendant la haute saison, il peut être difficile de trouver des hôtels dans la station de ski Markstein. Nous vous conseillons donc de réaliser votre réservation le plus tôt possible. Il est aussi préférable de choisir votre forfait de ski à l’avance pour être certain de passer un séjour serein.

5- La station de ski Le Grand Valtin Vosges

Un couple profitant de la neige dans la station le Grand Valtin, France. Crédit : Harbucks

Si vous souhaitez passer de bonnes vacances en couple dans le massif des Vosges, le Grand Valtin est une destination à privilégier. Avec son cadre naturel et romantique, cette station de ski vous promet des moments inoubliables avec votre tendre moitié. Vous pourrez y skier en toute liberté. La station dispose de 40 kilomètres de piste adaptés à tous les niveaux.

Entre le ski traditionnel et le ski de fond, le choix ne dépendra que de vous. Pour les plus sportifs, un espace dédié aux raquettes est accessible dans le Grand Valtin. Les grandes étendues blanches de ce massif sont aussi idéales pour la randonnée. Les pieds dans la neige, vous réaliserez plusieurs heures de marche tout en admirant un paysage à vous couper le souffle.

Vous trouverez les équipements nécessaires à cette activité dans une boutique de location située dans la station. Au niveau de l’hébergement, plusieurs hôtels sont ouverts à proximité.

6- La station de ski de Moselle Vosges

Un skieur dans la station de ski Moselle, France. Crédit : anatols

Pour profiter des joies de la glisse et de la neige pendant les vacances d’hiver, n’hésitez pas non plus à passer quelques jours en Moselle. Vous y trouverez plusieurs stations de ski adaptées à vos besoins ainsi qu’à votre budget. Les stations de ski de la Moselle accueillent des milliers de skieurs chaque année. Elles sont très prisées pour les multiples activités qu’elles proposent.

Outre le ski alpin et le ski nordique, vous pourrez faire du snowboard, de la luge et des balades en raquettes. Au pied des pistes, de nombreux hébergements sont à la disposition des visiteurs. Les domaines de ski répertorient également plusieurs restaurants proposant de succulents plats à base de produits du terroir.

Que vous programmiez un séjour à la montagne en couple ou en famille, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les forfaits proposés par les stations de ski de la Moselle. N’hésitez pas à comparer les différentes offres au préalable afin d’être sûr de profiter du meilleur prix.

7- La station de ski de Bussang dans les Vosges

Des téléskis dans une station de ski. Crédit : Kisa_Markiza

Pour ceux qui souhaitent profiter des joies de la neige et skier loin de la foule, Bussang est une destination parfaite. Cette petite station de ski du massif des Vosges est peu fréquentée par les touristes. Pourtant, ses quelques kilomètres de piste ainsi que ses dénivelés promettent des sensations inédites. Vous y trouverez notamment 3 pistes vertes, 3 pistes bleues, 1 piste rouge et 1 piste noire.

Si vous souhaitez partager les plaisirs de la glisse avec vos enfants, n’hésitez pas à choisir ce beau domaine skiable. Une fois votre journée au ski terminée, vous pourrez vous adonner à d’autres activités enrichissantes comme :

La visite des villages alentour ;

La découverte de la gastronomie de la région ;

Les rencontres avec des passionnés de ski ;

Etc.

Tout comme les autres stations de ski citées plus haut, Bussang dispose également d’infrastructures modernes. N’hésitez pas à réserver votre hôtel dès maintenant pour être sûr de bien profiter de vos vacances d’hiver en famille dans les Vosges.