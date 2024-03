Ce célèbre pays européen élu le plus heureux au monde, loin devant la France 27ème

Depuis 2012, le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies mesure l’échelle du bonheur par pays. L’un d’entre eux se distingue particulièrement.

Le classement des pays les plus heureux du monde se dresse sur la façon dont les habitants de chaque nation mesurent leur bonheur. Pour établir cette mesure, plusieurs facteurs dits primordiaux sont pris en compte.

Pour vivre heureux, il faut vivre dans les pays nordiques. C’est le constat de ce rapport parrainé par l’ONU et publié ce mercredi 20 mars. Pour la septième année consécutive, la Finlande occupe la première place du classement des pays les plus heureux de la planète.

Le pays scandinave est suivi par ses voisins du Danemark, de l’Islande et de la Suède. Dans ce top 10, deux pays seulement ne font pas partie de l’Europe : Israël et l’Australie. La France est bien plus bas dans le classement puisqu’elle occupe la 27ème place.

L’Afghanistan arrive à la dernière place du classement (143ème), ce qui s’explique en partie par la catastrophe humanitaire qu’il traverse ainsi que le retour au pouvoir des talibans en 2020, précise l’AFP.

Un équilibre trouvé entre travail et vie privée

Crédit photo : ASphotowed/ iStock

Quelques surprises parsèment ce classement des pays les plus heureux du monde. La première est la place qu’occupent les États-Unis et l’Allemagne. Pour la première fois en plus de dix ans, les deux pays n’apparaissent pas dans le top 20. Le pays de l’Oncle Sam arrive 23ème, suivi par nos voisins d’outre-Rhin à la 24ème place. La deuxième surprise est l’arrivée dans ce top 20 du Costa Rica et du Koweït.

Il est important de noter que « parmi les dix premiers, seuls les Pays-Bas et l’Australie comptent plus de 15 millions d’habitants. Au sein des vingt premiers, seuls le Canada et le Royaume-Uni comptent plus de 30 millions d’habitants », note le rapport.

Pour établir ce classement, six facteurs sont pris en compte comme le soutien social, la santé, le revenu, la liberté, la générosité et l’absence de corruption. Selon Jennifer De Paola, chercheuse spécialisée dans le bonheur à l’Université de Helsinki, la Finlande arrive en tête du classement car ses habitants ont un bon équilibre entre leur travail et leur vie privée, mais également car ils se sentent proches de la nature.

Un mode de vie moins stressant et plus terre à terre, qui est peut-être la recette du bonheur.