Cette compagnie aérienne offre des billets d'avion contre l'adoption d'un chaton

La compagnie aérienne Frontier Airlines propose des chatons à adopter en échange de bons de réduction sur ses vols. L’occasion de trouver un nouveau compagnon de vie tout en voyageant à bas prix.

Vous êtes à la recherche d’un chaton à adopter ? Si vous aimez voyager, nous avons trouvé l’offre idéale pour vous. En effet, la compagnie aérienne américaine Frontier Airlines propose des chatons à l’adoption, en échange de bons de réduction sur ses vols.

Fin décembre, trois chatons ont été trouvés dans le nord de Los Angeles et ont été confiés à l’Animal Foundation, un refuge de la ville. Les petits animaux, âgés de seulement deux semaines, ont été baptisés Frontier, Delta et Spirit, en référence aux noms des trois compagnies aériennes locales.

« Il est inhabituel d’avoir une portée de chatons dans le refuge à cette période de l’année, alors quand nous avons fait arriver ces trois petites boules de poils à la fondation, nous savions que nous devions leur donner des noms spéciaux », a déclaré Kelsey Pizza, responsable des communications à la Animal Foundation.

Un billet d’avion en échange d’un chaton

Âgés de seulement quelques semaines, les trois chatons sont actuellement hébergés par une famille d’accueil. Quand ils auront atteint l’âge de six semaines et qu’ils pèseront au moins 1,5 livre, ils seront prêts à être adoptés, et leurs nouvelles familles pourront profiter d’avantages considérables de la part de Frontier Airlines.

Si vous décidez de recueillir Delta ou Spirit, vous recevrez un bon de réduction de 250 dollars, soit 234 euros. Si vous voulez adopter Frontier, vous obtiendrez une plus grande récompense puisque vous aurez un avoir de quatre fois 250 dollars, soit 1 000 dollars au total (ce qui équivaut à environ 937 euros). Les bons de réduction devront être utilisés avant la fin de l’année 2023 et ne seront plus valables en 2024.

« Nous étions plus qu’heureux de fournir une petite incitation supplémentaire pour encourager l’adoption de ces trois précieux chatons », a déclaré la compagnie aérienne.

Sensibiliser à la cause animale

Cette initiative a été prise par Frontier Airlines dans le but de soutenir la cause animale. La compagnie aérienne a déjà mis en place un programme nommé « Plane Trails », qui a pour but de sensibiliser les passagers sur les espèces en danger, en décorant la queue des avions à l’effigie de ces animaux.

« Nous sommes ravis que la fondation ait décidé de donner à ces trois adorables chatons d’à peine deux semaines des noms de compagnies aériennes, dont la nôtre. Chacun de nos avions porte sur sa queue un animal avec un nom et une histoire particulière, dont beaucoup sont issus d’espèces menacées ou en voie de disparition », a déclaré Frontier Airlines.

Crédit photo : Frontier Airlines

Attention cependant : nous rappelons que l’adoption d’un chaton n’est pas un acte anodin et que cette décision est très importante. Bien que l’offre soit alléchante, il ne faut pas adopter un chaton uniquement pour profiter des bons de réduction offerts par la compagnie aérienne. Adopter un animal est un acte qui doit être mûrement réfléchi et reste un engagement pour de nombreuses années.