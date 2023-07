Voici les 5 endroits les plus dangereux du monde, où on vous déconseille de mettre les pieds

Sur tous les continents de la planète, il existe des endroits très dangereux pour le commun des mortels. Ce qui n’empêche pas forcément quelques téméraires (et inconscients) de jeter un coup d'œil. Voici cinq endroits parmi les plus dangereux du monde où il vaut mieux éviter d’aller.

Le jardin d'Alnwick. Crédit photo : via L'Évantail

Certains endroits de notre planète représentent un grand danger pour l’Homme. Malgré leur beauté apparente qui appelle à les visiter, certains endroits naturels représentent en fait un vrai danger pour n’importe quel être vivant. D’autres à cause d’une tragique catastrophe sont désormais à l’abandon et fortement déconseillés aux plus curieux.

Les vacances sont enfin là et c’est l’occasion de découvrir et visiter de nouveaux lieux. Qui dit lieux, dit parfois danger. Il serait dommage de gâcher ses vacances (et même sa vie) pour assouvir un désir de curiosité.

Pour éviter tout danger, nous vous proposons de visiter virtuellement cinq lieux extrêmement dangereux dans le monde. Aux premiers abords, ils semblent inoffensifs avec leurs magnifiques paysages. Mais ces endroits recèlent en fait de terribles dangers. On fait le tour.

Cinq endroits parmi les plus dangereux au monde

Crédit photo : Stuart Picton/ iStock (Vallée de la Mort, Californie)

En Afrique, en Europe ou en Amérique, les endroits hostiles à la vie humaine et animale ne manquent pas dans le monde. On aimerait parfois y mettre les pieds, mais les risques encourus à aller sur place pourraient tout simplement vous ôter la vie. Alors ici, on fait comme au musée, on touche (de loin) avec les yeux.

L’île de Queimada Grande, Brésil

Cet endroit sent bon les vacances, le soleil et l’été. Mais à y regarder de plus près, l’île de Queimada est l’un des endroits les plus dangereux de la planète. Elle est tout simplement habitée de Jararaca-ilhoa, la vipère la plus venimeuse au monde. Sa morsure, heureusement très rare chez les humains du fait de son isolement sur l’île, entraîne de terribles complications : douleurs, nausées, vomissements, hémorragies cérébrales, saignements intestinaux, défaillance des reins… Le venin de la Jararaca-ilhoa est plus puissant et rapide que celui des autres serpents. Vous n’avez aucune chance, malgré le cadre sublime de l’île, de mettre un pied sur ces terres. Et heureusement pour vous.

Le Lac Natron, Tanzanie

Crédit photo : derejeb/ iStock

La Tanzanie regorge de merveilles comme le lac Natron. Ses couleurs splendides et son paysage atypique semblent provenir d’une autre planète. Ne vous laissez pas tenter par une petite baignade dans ses eaux roses. Le lac Natron est extrêmement dangereux pour toutes les espèces de la Terre, sauf pour quelques organismes. Les eaux du lac sont en effet salées et très alcalines. Son pH (entre 9 et 10,5) est proche de celui de l’ammoniaque. Au moindre contact avec l’eau, le corps se pétrifie. Il n’est pas rare de voir des cadavres d’oiseaux pétrifiés lorsque le niveau du lac diminue. Par ailleurs, le lac dégage une forte odeur de soufre.

La Vallée de la Mort, États-Unis

Crédit photo : littleny/ iStock

On connaît tous la célèbre Vallée de la Mort grâce aux western américains. Elle est située dans le désert des Mojaves, en Californie, à la frontière avec le Nevada. Si la Vallée de la Mort possède de sublimes paysages, elle est en revanche très hostile à toutes formes de vie à cause de son climat subtropical, torride et sec. En 1913, la température la plus élevée de la planète avait été enregistrée à 56,7°C dans ce même endroit. Outre sa chaleur écrasante, la Vallée est peuplée de scorpions, de serpents à sonnette et de veuves noires. Seuls les peuples amérindiens, habitués des lieux, peuvent y survivre.

Prypiat, Ukraine

Malheureusement, la ville fantôme de Prypiat en Ukraine ne doit pas sa dangerosité à la nature. Depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en 1986, la ville n’est plus habitable et a logiquement été abandonnée. Elle est en effet toujours chargée de particules radioactives extrêmement dangereuses pour toute forme de vie sur Terre. Les paysages sont désolants et figés dans le temps. Malgré les risques encourus, des agences de tourisme proposent tout de même de visiter les lieux ! Selon les scientifiques, cette zone d’exclusion ne devrait pas être de nouveau habitable avant 3000 ans.

The Alnwick Garden, Royaume-Uni

Se balader dans un jardin en plein été est toujours une bonne idée. Mais peut-être pas celui de nos voisins britanniques, The Alnwick Garden. Les jardins de style anglais sont très beaux, mais celui-ci, situé dans le Nord du pays, est le jardin le plus dangereux du monde. Il s’agit d’un jardin empoisonné composé de fleurs et de plantes très toxiques. La section du Poison Garden offre une quantité de plantes tueuses. Un panneau d’avertissement est posé à l’entrée du jardin et interdit aux visiteurs de sentir, de toucher et même de goûter les plantes qui peuvent causer la mort. Si vous voulez vraiment visiter un jardin, il y en a des quantités en Angleterre, comme en France, où vous ne risquez rien.