Le vol direct sans escale le plus long au monde va durer 22 heures et voici où il ira

Aujourd’hui, impossible de relier l’Europe à l’Australie sans escale. Alors une compagnie australienne a fait en sorte que cela n’arrive plus grâce à un projet unique au monde et 22 heures de vol sans arrêt.

Relier Londres à Sydney sans escale, un projet bientôt réalisable en 22 heures

Les vols long-courrier entre Londres et Sydney sont ponctués d’escales ou de changements, la plupart du temps aux Émirats arabes unis, à Singapour ou en Thaïlande. Mais ça ne devrait bientôt plus être le cas.

Classe économique. Crédit photo : Qantas

En effet, la compagnie aérienne australienne Qantas va proposer des vols long-courrier entre le Royaume-Uni et l’Australie sans aucun arrêt. En tout, la durée de vol sera de 22 heures sans interruption. Il en sera de même pour les vols reliant New York à Sydney pour la même durée.

« Dès l'année prochaine, ces avions transporteront pour la toute première fois nos clients sans escale de Sydney à Londres et à New York, réduisant ainsi le temps de vol jusqu'à quatre heures », a déclaré la compagnie.

Un projet ambitieux et confortable sorti tout droit des usines françaises

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Première classe. Crédit photo : Qantas

Pour mener à bien cet ambitieux Project Sunrise, Qantas a commandé 12 Airbus A350-1000ULR à la France. Un premier appareil est sorti du hangar en début de semaine dernière. Il doit maintenant effectuer deux mois d’essais avant son lancement officiel.

Les premiers vols du Project Sunrise s’effectueront au premier semestre 2027. Comme le précise le média Unilad, les appareils auront une capacité de 238 sièges exactement. Au départ, la compagnie Qantas avait prévu d’accueillir 300 passagers. Mais elle a décidé de retirer quelques sièges afin d’offrir plus de confort aux passagers et d’aménager des « zones de bien-être » entre les sièges économiques et prémiums. Les passagers de première classe pourront profiter d’un fauteuil et d’un lit ainsi que d’une armoire privée et d’un téléviseur géant.

Enfin, durant leur vol, les passagers pourront admirer deux levers de soleil. Pour profiter de tout cela, ils devront débourser en moyenne 20% de plus que sur un vol classique reliant Londres à Sydney. Toutefois, Qantas n’a pas encore communiqué les tarifs exacts.

Pour le moment, le vol direct le plus long au monde est assuré par Singapore Airlines et relie 15 300 kilomètres entre Singapour et New York en 18 heures.