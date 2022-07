Où partir en octobre pour oublier la grisaille et prolonger l’été ? Découvrez notre top 30 des plus belles destinations pour partir en voyage en octobre.

Pourquoi partir en voyage en octobre ?

Les Tsingy sur l’île de Madagascar. Crédit : Pierivb

Le mois d’octobre est idéal pour partir en voyage ou passer des vacances en famille. Les températures sont clémentes à cette période de l’année. Si dans les pays du nord, la tendance est à la morosité avec l’automne, le climat reste clément dans de nombreuses régions, avec des températures agréables et du soleil en prime. C’est le cas des pays d’Europe du Sud comme l’Espagne, la Grèce, la Corse et même le sud de la France avec ses plages. L’Afrique du Nord reste aussi une destination de voyage prisée en octobre.

Par ailleurs, comme les afflux de touristes baissent pendant cette saison, octobre est propice aux voyages en famille. La plupart des destinations deviennent plus accessibles, les vols et les hôtels étant moins chers. Qu’il s’agisse d’emmener vos enfants à la plage pendant les vacances de Toussaint, ou de partir à la découverte des îles lointaines comme La Réunion ou Madagascar, choisissez votre séjour parmi notre top 30 des destinations pour partir en octobre. Que vous rêviez de belles plages et de soleil, de partir en Amérique du Sud, de découvrir l’Inde, l’île Maurice ou toute autre région dumonde, vous y dénicherez sûrement votre destination de rêve. Il ne vous reste plus qu’à trouver les vacances de vos rêves parmi les offres de vol et d’hôtel à prix réduit du mois d’octobre.

1 – Découvrir l’île de Bali en octobre

Vue aérienne du temple Pura Luhur Uluwatu sur l’île de Bali. Crédit : R.M. Nunes

L’île de Bali, en Indonésie, est réputée pour la diversité de paysages qu’elle offre.En octobre, elle se vide de ses touristes et sa visite devient plus agréable. Des plages de sable aux rizières en étage, en passant par les temples hindous, vous pourrez découvrir Bali sous toutes les coutures.

2 – La Grèce et ses îles

L’île grecque de Santorin, la ville de Oia avec ses maisons traditionnelles blanches. Crédit : Maglara

Découvrez les plus belles ruines de l’Antiquité, ou appréciez la beauté des criques qui parsèment les îles grecques comme la Crète ou Mykonos. Vous pourrez aussi opter pour une randonnée ou des baignades dans une mer chaude.

3 – L’île de Chypre

La promenade de Limassol, célèbre site sur l’île de Chypre. Crédit : DedMityay

Avec son climat méditerranéen, ses paysages variés mélangeant plages de galets et de sable fin, montagnes et forêts, la Chypre reste une destination de choix en octobre. À quelques heures de vol seulement, elle offre différentes activités comme la randonnée, la plongée, etc.

4 – Sous le soleil de l’Espagne

Vue sur une plage de Barcelone. Crédit : boule13

Envie de soleil pour vos vacances sans partir à l’autre bout du monde en octobre ? Visitez l’Espagne et organisez votre séjour. Vous avez le choix entre découvrir l’Andalousie, apprécier la culture avec le flamenco, arpenter la ville de Barcelone et y passer quelques nuits, ou encore opter pour le farniente sur une plage des îles Baléares.

5 – L’île Maurice

Montagne Le Morne Brabant, île Maurice. Crédit : 8vFanI

Visiter l’île Maurice en octobre, c’est vivre un séjour authentique pour moins cher.Comme c’est la basse saison touristique, le vol aller-retour est à prix réduit. Succombez sous la beauté des plages de l’Île aux Cerfs, ou visitez le parc national des Gorges de Rivière Noire.

6 – Partir en Tunisie

Paysages de Tunisie : l’oasis Chebika dans le désert du Sahara. Crédit : Petrenkod

Idéale pour un séjour de courte durée, la Tunisie reste une destination pleine de diversités. Promenez-vous dans la médina, que ce soit à Tunis ou à Djerba où vous apprécierez aussi une ambiance de station balnéaire. Essayez les promenades à dos de dromadaire dans le désert ou visitez la ville de Carthage.

7 – Partir à Madagascar

Baleine à bosse sur l’île Sainte-Marie. Crédit : ANDREYGUDKOV

La Grande Île, comme on la surnomme, est agréable à visiter en octobre. Laissez-vous tenter par une diversité de paysages, allant des plages de sable fin aux forêts tropicales, en passant par les rizières et les formations géologiques uniques comme les Tsingy. Vous ne manquerez pas d’apprécier la richesse de la faune et de la flore locales.

8 – L’île de La Réunion

Cirque de Mafate, île de La Réunion. Crédit : Infografick

Au-delà du métissage de sa population, La Réunion est également appréciée pour la variété de ses paysages. Que vous vouliez découvrir le piton de la Fournaise – le volcan qui ne dort jamais –, vous baigner dans une eau bleu-vert ou encore faire une randonnée à la découverte des cirques verdoyants, vous aurez l’embarras du choix.

9 – Découvrir la France en octobre

Région de la Champagne en France. Crédit : Seyesphotography

La France reste une destination attractive même en automne! Pourquoi ne pas explorer la beauté du pays en octobrepour une évasion à moindre coût ? Qu’il s’agisse de découvrir le charme de la Champagne avec ses vignerons, ou de profiter du soleil sur une plage de la Corse, vous trouverez le séjour idéal.

10 – Partir au Québec pour un voyage inoubliable

Chutes de Montmorency, à deux pas de Québec, à découvrir pendant la belle saison. Crédit : Vladone

Octobre est le moment idéal pour contempler les couleurs automnales et la beauté de l’été indien au Québec. Au-delà du charme de la ville, diverses activités vous sont proposées, entre parcourir les rives du Saint-Laurent, faire un tour dans un parc naturel, etc.

11 – Partir en Thaïlande

Beaux paysages au Chiang Mai : les pagodes de Noppamethanedol et Noppapol Phumsiri. Crédit : Tawatchaiprakobkit

Entre découvrir les temples emblématiques de Wat Pho et Phra Kaeo, ou se prélasser sur une plage des îles longeant le golfe du Mexique ou la mer d’Andaman, vous aurez l’embarras du choix en Thaïlande. La plage de Long Beach, sur l’île Koh Lanta, fait partie des plus belles du monde.

12 – Faire un voyage en Nouvelle-Calédonie

Piscine naturelle d’Oro sur la presqu’île d’Oro. Crédit : Zarnell

La Nouvelle-Calédonie abrite des lagons, classés parmi les plus grands au monde, mais aussi de belles plages de sable fin bordées de cocotiers. Entourée d’une immense barrière de corail dont la hauteur peut atteindre 200 m, la Grande Terre ne manquera pas de vous séduire.

13 – Partir au Maroc

Jardin Jnan Sbil sous le soleil, au Jardin Royal à Fès. Crédit : Elena Odareeva

Le Maroc n’est pas seulement le pays du tajine, c’est aussi une destination de voyage à part entière qui se découvre de la meilleure manière en octobre. Des paysages contrastés vous y attendent, entre déserts, longues plages, oasis et montagnes de l’Atlas.

14 – Sous le soleil de Bora-Bora

Bungalows sur pilotis et jet skis sur l’île Bora-Bora. Crédit : Rebelml

Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise, ses montagnes volcaniques et ses fonds marins foisonnants de vie, la Perle du Pacifique vous séduira assurément.

15 – Les îles Seychelles

Plage de l’Anse Source d’Argent, sur l’île de la Digue. Crédit : SimonDannhauer

Avec une mer à 25 – 30 °C, de belles plages typiques bordées de rochers et de cocotiers, et des réserves naturelles riches, les Seychelles ont tout à offrir aux visiteurs.

16 – Choisir l’Inde

Lac artificiel de Gadi Sagar, Inde. Crédit : f9photos

L’Inde, le pays aux mille facettes, vous enivrera tant par ses plats épicés que ses joyaux culturels et ses paysages. Que vous préfériez les plages de Goa ou les beaux panoramas du Kerala, vous passerez un séjour authentique.

17 – Passer un séjour en Jordanie

Tombe d’Urn sous le soleil, Petra. Crédit : Danielgbueno

Au-delà de l’incontournable Petra, la Jordanie offre une multitude de décors aux voyageurs. Entre flotter sur la mer Morte, faire du canyoning sur la rivière Wadi al Mujib ou encore découvrir le mont Nébo, les idées d’activités sont multiples.

18 – La Guyane, la France exotique

Chutes de Kaieteur au centre de la Guyane. Crédit : James Davis

Des vestiges du bagne aux plages de sable, en passant par le centre spatial de Kourou et la forêt vierge, la Guyane offre un panel de paysages à découvrir en octobre. Sans la chaleur étouffante et les pluies tropicales.

19 – Choisir l’Afrique avec la Tanzanie

Éléphants au pied de la montagne Kilimandjaro située au nord-est de la Tanzanie. Crédit : Squashedbox

La Tanzanie, la destination idéale pour faire du safari. Plusieurs parcs nationaux, dont le fameux Serengeti, vous offrent le spectacle de la faune africaine.

20 – Sous le soleil du Nicaragua

Plage sur les îles Little Corn Island. Crédit : Anabyko

Le Nicaragua dispose de nombreux atouts pour séduire les visiteurs. Plongée sous-marine, randonnée vers le sommet d’un volcan, canoë-kayak ou surf, ce sont là quelques-unes des activités que vous pourrez faire.

21 – Partir au Vietnam

Coucher de soleil sur la Baie d’Halong. Crédit : lena_serditova

Longer le Mékong, se prélasser sur une plage de l’île Phu Quoc, faire du trekking dans les montagnes Sapa pour admirer les rizières en terrasse, ou visiter les cavernes de la forêt tropicale… La découverte du Vietnam peut se faire de différentes façons.

22 – Partir en Égypte

Paysages de pyramides et sphinx au pays des pharaons. Crédit : Givaga

Des croisières sur le Nil aux balades dans les souks populaires, en passant par la visite des célèbres pyramides, la visite de l’Égypte vous émerveillera.

23 – Argentine : voyage en Amérique du sud

Les cascades d’Iguazu, beauté de la nature en Argentine. Crédit : Ivotheeditors

Qu’il s’agisse de faire une randonnée à cheval dans la Pampa, de profiter des bienfaits d’un bain thermal à Mendoza, ou encore de découvrir la Patagonie avec ses glaciers ainsi qu’Ushuaia – la ville du bout du monde –, l’Argentine répond aux attentes de chacun et chacune.

24 – L’île de Malte

Plage de Golden Bay. Crédit : Trabantos

Malte se distingue par sa large palette de couleurs et de paysages. Découvrez les rues étroites et les balcons très colorés de La Valette, la cathédrale de l’Assomption dans la ville de Victoria, ou encore le sable doré de la plage de Golden Bay.

25 – Vacances en famille en Sicile

Isola Bella, l’île du paradis à Taormina. Crédit : VanSky

Où trouver le soleil sans aller loin ? En Sicile! Plages de sable fin ou de galets, falaises abruptes, vignerons, oliveraies et autres volcans actifs sont des paysages qui font la beauté de la Sicile.

26 – La ville de Lisbonne

La Tour de Belem, symbole de la ville de Lisbonne. Crédit : Sam74100

Si vous souhaitez découvrir le Portugal, faites un tour par Lisbonne, la capitale. Les attractions et les sites n’y manquent pas, allant de l’emblématique Tour de Belem aux ruelles étroites, en passant par les ruines romaines d’Évora, à l’est…

27 – Partir à Venise

Gondoles flottant sur le grand canal, ville de Venise. Crédit : AndreyKrav

Que ce soit en famille, en solo ou à deux, un voyage à Venise ne vous laissera pas indifférent. Visitez la Basilique Saint-Marc, passez par la célèbre passerelle du Rialto ou offrez-vous un tour en gondole, entre autres activités que vous pourrez y faire.

28 – Destination Cap Vert

Palais du Gouvernement à Mindelo, sur l’île de Sao Vicente. Crédit : Daboost

Avec ses îles d’origine volcanique, le Cap Vert offre une variété de paysages qui plairont tant aux randonneurs qu’aux amateurs de plages. Sur les îles de Santo Antao, de Santiago ou encore de Fago, les adeptes de belles sensations seront ravis.

29 – Un séjour au Mexique

Cénote d’Ik Kil dans la région du Yucatan, Mexique. Crédit : LRCImagery

Des baignades sur les plages du golfe du Mexique à la visite des temples mayas disséminés dans la forêt, jusqu’aux sports aquatiques comme le rafting, les activités à faire sont nombreuses au Mexique.

30 – La ville de New York

Vue panoramique de la statue de laLiberté, ville de Jersey et Manhattan. Crédit : Bloodua

Les attractions ne manquent pas à New York. Assistez à la parade annuelle de Colombus Day, vivez l’effervescence de la fête de la bière « Okotberfest » ou la parade d’Halloween de Greenwich Village.