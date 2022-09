Située en pleine nature écossaise, cette tour rappelant Raiponce est en vente pour 91 000 €

La propriétaire Vicki Galligan a décidé de vendre sa tour située en Écosse et digne d’un film chevaleresque. On vous en dit plus.

Et si vous vous offriez un lieu de vie en pleine nature pour une déconnexion totale des réseaux ? C’est possible ! Vicki Galligan, d’origine écossaise, a choisi de mettre en vente un lieu unique : la Binn Hill Tower, située à Kinfauns, un village du Perthshire en Écosse. Sept ans après avoir acheté cette propriété insolite, avec l'intention de la rénover, elle a choisi de revendre cette tour.



Crédit : Thorntons/Insider

Une tour à l’architecture gothique

La tour de pierre de quatre étages n'était pas habitable lorsqu’elle l’avait achetée et elle ne l'est toujours pas. Interrogée par Insider, la propriétaire a déclaré : “il n'y a pas d'électricité et les escaliers au sommet de la tour se sont dégradés avec le temps”. Vicki a indiqué qu’elle n’avait jamais pu finir les travaux pour des raisons personnelles. Cette tour datant de 1813 à l’architecture au style gothique a pourtant de quoi plaire.

Le dernier étage de la tour offre une vue panoramique sur le Perthshire et sur la nature luxuriante de la région. La Binn Hill Tower dans le Perthshire est sur le marché pour 91 000 $ soit environ 90 000 euros. La propriétaire a précisé que la tour n'avait ni eau courante ni électricité. “C’est la maison idéale pour tous ceux qui souhaitent vivre dans le respect de l'environnement et hors réseau”, a-t-elle conclu. Alors, prêts à faire une offre ?

Crédit : Thorntons



Crédit : Thorntons