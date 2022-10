Visiter Amsterdam : 15 choses à voir absolument

Vous vous demandez que visiter à Amsterdam ? Voici notre sélection des 15 choses à ne surtout pas manquer pendant votre escapade dans cette ville.

Visite n°1 : Le Musée Rijksmuseum dans la ville d’Amsterdam

Le Musée Rijksmuseum dans la ville d’Amsterdam Crédit : dennisvdw

À voir aussi

Amsterdam, surnommée « la Venise du nord », est une ville multiculturelle. Visiter ses différents musées constitue l’une des meilleures activités à faire, surtout si vous programmez un voyage en famille. Pour commencer votre voyage culturel à Amsterdam, rendez-vous au Rijksmuseum. Ce musée créé en 1798 est situé au Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam. Le musée Rijksmuseum expose plus de 5000 peintures témoignant de l’histoire passionnante des Néerlandais. Dans ce musée de renom, vous découvrirez notamment des œuvres comme « The Milkmaid » du célèbre peintre Johannes Vermeer, ou encore « The Night Watch » de Rembrandt. Pour réserver vos billets et visiter le musée Rijksmuseum d’Amsterdam en toute sérénité, rendez-vous sur son site web officiel. Cliquez sur la rubrique dédiée à cet effet pour découvrir le prix des billets.

Visite n°2 : Le Musée Van Gogh dans la ville d’Amsterdam

Le Musée Van Gogh dans la ville d’Amsterdam Crédit : Phaelnogueira

Pour passer de bons moments en famille pendant votre voyage à Amsterdam, vous pourrez aussi partir à la découverte du musée Van Gogh. Ce centre culturel retrace le parcours et l’histoire de ce remarquable peintre hollandais. Il s’agit de l’un des meilleurs musées de la ville d’Amsterdam. Sur place, vous découvrirez ses plus grandes œuvres d’art. Des visites guidées et des expositions régulières y sont souvent organisées afin de divertir les visiteurs. Attention, pendant la haute saison, le nombre de places pour visiter le Musée Van Gogh en famille à Amsterdam est très limité. Il convient donc de réserver vos billets plusieurs mois en avance pour être certain de ne pas manquer cette étape incontournable. Pour en savoir davantage sur le prix des billets ainsi que le city pass card, n’hésitez pas à consulter son site internet. Cliquez sur la rubrique dédiée.

Visite n°3 : Le Quartier Rouge dans la ville d’Amsterdam

Le fameux Quartier Rouge dans le centre de la ville d’Amsterdam Crédit : Nisangha

Pendant votre voyage aux Pays-Bas en famille, faites une petite balade dans le Quartier Rouge à Amsterdam. Il s’agit certainement de l’un des plus vieux quartiers de la ville. Avec ses bâtisses historiques ainsi que sa belle architecture, le Quartier Rouge est idéal pour vous détendre avec les enfants et faire de nouvelles rencontres. Une visite guidée du quartier est envisageable si vous souhaitez en savoir davantage sur son histoire. Accompagné d’un guide passionné et professionnel, vous découvrirez notamment une église clandestine et quelques musées comme le « Ons’ Lieve Heer op Solder ». Le shopping est aussi une idée d’activité intéressante à faire dans le Quartier Rouge à Amsterdam. Vous trouverez l’itinéraire pour vous y rendre en bus ou en train sur Google Maps ou à l’aide d’un GPS. Cliquez tout simplement sur l’application pour faciliter vos déplacements.

Visite n°4 : Le Palais Royal dans la ville d’Amsterdam

Le Palais Royal de la ville d’Amsterdam Crédit : EnginKorkmaz

Le Palais Royal ou « Paleis op de Dam » figure également parmi les meilleurs endroits à visiter pendant votre voyage à Amsterdam en famille. C’est entre l’année 1648 et 1665 que ce palais a été construit. Ce monument national des Pays-Bas attire des millions de visiteurs chaque année grâce à son architecture authentique et son histoire. Pendant votre visite du palais, vous pourrez contempler d’imposants lustres datant d’une autre époque, des sols en marbre des plus originaux, des tableaux peints par les plus célèbres artistes du pays… Plusieurs événements officiels sont organisés au Palais Royal d’Amsterdam. L’achat des billets pour une visite guidée peut se faire sur place ou en ligne. Informez-vous sur le prix d’entrée avec l’Amsterdam City Pass Card avant de réserver.

Visite n°5 : Le parc printanier de Keukenhof dans la ville d’Amsterdam

Le parc de Keukenhof de la ville d’Amsterdam Crédit : neirfy

À part les moulins à vent, les tulipes sont l’un des symboles des Pays-Bas. Si vous souhaitez découvrir ces merveilles offertes par dame nature avec vos enfants, nous vous conseillons de visiter Amsterdam entre le mois de mars et le mois de mai. Il s’agit de la période de floraison de ces magnifiques fleurs colorées et parfumées. Le parc de Keukenhof est certainement l’un des meilleurs endroits où admirer ces fleurs à bulbes. Vous y trouverez des millions de tulipes et autres variétés de fleurs au charme authentique. Chaque année, des millions de touristes viennent des quatre coins du monde pour visiter le parc de Keukenhof d’Amsterdam. De ce fait, nous vous conseillons de réserver vos billets d’entrée au préalable.

Visite n°6 : Le Vondelpark dans la ville d’Amsterdam

Le Vondelpark, Amsterdam Crédit : dennisvdw

Au cours de votre voyage aux Pays-Bas en famille, ne manquez pas non plus l’occasion de visiter le Vondelpark. Situé au centre de la ville d’Amsterdam, ce parc est l’endroit parfait pour vous reposer après une longue balade à pied ou à vélo dans les quartiers alentour. Le Vondelpark est un petit écrin de verdure et un paradis pour les enfants. Il vous permettra d’échapper à l’agitation et au bruit de la ville pendant quelques heures. Dans ce parc d’Amsterdam, vous pourrez pratiquer plusieurs activités divertissantes et ludiques en famille comme visiter des musées, passer quelques heures au théâtre, déguster de petits plats locaux…

Visite n°7 : Les canaux dans la ville d’Amsterdam

Les canaux d’Amsterdam un endroit parfait pour une croisière en bateau Crédit : Noppasin Wongchum

Une croisière sur les canaux d’Amsterdam est aussi une chose à faire absolument pendant votre voyage, surtout si vous séjournez dans le pays en amoureux. Cependant, vous pouvez aussi faire la croisière en famille. Cette activité est une occasion d’admirer l’originalité des maisons de cette « Venise du Nord » tout en profitant d’une balade romantique et d’un dîner aux chandelles. Il s’agit aussi d’un moyen de découvrir une tout autre facette de la ville multiculturelle d’Amsterdam. Le prix d’une croisière et d’une balade en bateau sur les canaux amstellodamois dépendra du prestataire que vous choisirez. Rien ne vous empêche de réserver vos billets de croisière en bateau le plus tôt possible pour être certain de profiter de cette activité atypique pendant votre voyage. Vous pourrez accéder à cet endroit en bus ou en train en utilisant votre City Pass Card. Consultez l’itinéraire en amont du départ.

Visite n°8 : Le quartier Jordaan dans la ville d’Amsterdam

Le quartier Jordaan de la ville d’Amsterdam aux Pays-Bas Crédit : tupungato

Le quartier Jordaan à Amsterdam est sans doute l’un des endroits les plus fréquentés par les touristes tout au long de l’année. Il est situé à l’ouest du centre-ville. Dans ce quartier d’Amsterdam, vous trouverez plusieurs boutiques de souvenirs, des restaurants proposant des plats traditionnels des Pays-Bas, des bars pour prendre un verre entre amis… Le quartier de Jordaan est aussi une destination de choix pour contempler la splendeur des maisons typiquement hollandaises pendant votre voyage en famille. Il a conservé son architecture ancienne. Cependant, vous y trouverez également quelques bâtisses plus modernes. Plusieurs visites sont envisageables dans le quartier Jordaan. Vous pourrez solliciter les services d’un guide pour mieux profiter de votre escapade en famille et découvrir les lieux autrement. Les circuits guidés dans ce quartier peuvent être inclus dans votre city pass card. Vous profiterez ainsi du meilleur prix sur les billets.

Visite n°9 : La maison Anne Frank dans la ville d’Amsterdam

La maison d’Anne Frank dans un quartier d’Amsterdam Crédit : MassimoCatarinella

Pendant votre escapade à Amsterdam avec les enfants, profitez d’une visite guidée de la maison Anne Frank. Cette juive est connue dans le monde entier pour son œuvre intitulée « Het Achterhuis ». Pendant la visite du musée, vous découvrirez la salle où Anne Frank s’est cachée ainsi que d’autres pièces aux infrastructures anciennes. Vous serez accompagné d’un guide touristique bienveillant et passionné par son métier. Pour visiter la maison Anne Frank, vous devez réserver votre billet. Pour cela, il vous faudra impérativement vous rendre sur le site web officiel de la Maison Anne Frank. Il est préférable de déterminer le nombre de billets dont vous aurez besoin et de les réserver en avance pour visiter le site pendant la haute saison. En effet, si aucun billet n’est disponible, vous devrez vous contenter d’une balade dans sa cour extérieure. Vérifiez également si la visite guidée est incluse dans votre Amsterdam City Pass Card pour profiter d’un meilleur prix.

Visite n°10 : La Place Centrale ou Dam de la ville d’Amsterdam

La Place Centrale ou Place du Dam à Amsterdam Crédit : VLIET

La Place Centrale ou Place du Dam est aussi un lieu à visiter lors de votre voyage à Amsterdam avec des enfants. Dans ses rues commerçantes, vous trouverez des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques… La Place Centrale répertorie également plusieurs monuments importants du pays, dont le Palais Royal d’Amsterdam et la « Nieuwe Kerk ». Si vous souhaitez profiter de votre balade sur les lieux pour enrichir vos connaissances, profiter d’une visite ludique et surtout d’une belle expérience avec les enfants, n’hésitez pas à faire un saut au Musée de Cire Madame Tussaut. Pour réserver les billets d’entrée, vous pouvez vous rendre sur le site du musée. Cliquez ensuite sur l’option « réserver un billet ». Et pour une découverte plus enrichie, faites-vous accompagner par un guide. Une visite guidée vous permettra de mieux profiter de cette activité. Pour profiter d’un meilleur prix, vérifiez si cette offre est incluse dans votre city pass card.

Visite n°11 : L’hôtel Mr Jordaan dans la ville d’Amsterdam

Une chambre d’hôtel dans un quartier d’Amsterdam Crédit : DragonImages

Afin que votre voyage à Amsterdam soit une expérience inoubliable pour toute la famille, posez vos valises dans cet hôtel convivial et original. L’hôtel Mr Jordaan est situé au centre de la ville d’Amsterdam. Il vous propose un service impeccable et des chambres adaptés à toute la famille. L’avantage de cet hôtel, c’est qu’il facilite l’accès aux différentes attractions du quartier de Jordaan à Amsterdam. Le prix d’une nuitée reste toutefois abordable. Si vous comptez visiter ce pays en famille, réserver votre chambre à l’avance est souhaité. Vous aurez ainsi la garantie de trouver un hébergement adapté à vos besoins ainsi qu’à vos enfants à bon prix. Pour réserver, vous pouvez utiliser le site officiel de l’établissement ou passer par d’autres sites spécialisés.

Visite n°12 : La Basilique Saint-Nicolas de la ville d’Amsterdam

La Basilique Saint-Nicolas de la ville d’Amsterdam Crédit : Kisa_Markiza

Si vous programmez de visiter les sites religieux de la ville d’Amsterdam, ne manquez pas cette basilique. Elle se situe au bord des canaux d’Amsterdam. Une visite guidée de l’intérieur vous fera découvrir la splendeur de son architecture ainsi que son histoire. Il est aussi impressionnant de contempler la beauté de cette grande église depuis un bateau de croisière sur les canaux d’Amsterdam. Vous pourrez utiliser votre City Pass Card pour profiter d’un meilleur prix sur les billets. Il est aussi conseillé de réserver votre place en avance, surtout si vous souhaitez visiter Amsterdam avec les enfants pendant la haute saison. N’hésitez pas à solliciter les services d’un guide pour mieux découvrir l’histoire de ce site.

Visite n°13 : Le marché Albert Cuyp de la ville d’Amsterdam

Le marché Albert Cuyp de la ville d’Amsterdam Crédit : J2R

Visiter un marché à Amsterdam vous permettra non seulement de découvrir la richesse de ses produits de terroir, mais vous ferez aussi de belles rencontres. Le marché Albert Cuyp est classé parmi les meilleurs de la ville d’Amsterdam. Il se trouve dans le quartier de Pijp dans le centre de la ville. Ce marché d’Amsterdam est ouvert du lundi au samedi. Ses marchands souriants sont prêts à vous faire découvrir leurs étalages typiquement hollandais le temps d’une halte. Vous vivrez certainement une belle expérience pendant votre balade dans ce marché. N’hésitez pas à y emmener vos enfants pour profiter d’une journée dans l’un des plus grands marchés à ciel ouvert d’Europe. Ce site est accessible à vélo ou en train. N’hésitez pas à utiliser votre city pass card pour obtenir un bon prix dans les transports en commun d’Amsterdam.

Visite n°14 : L’Église de l’Ouest dans la ville d’Amsterdam

L’Église de l’Ouest de la ville d’Amsterdam Crédit : angeluisma

Si vous comptez visiter Amsterdam en famille pendant votre voyage, une visite guidée de cette église est une bonne idée d’activité à faire. Un guide passionné vous partagera toutes ses connaissances concernant l’histoire de ce monument national. L’Église de l’Ouest à Amsterdam est accessible au grand public. Vous adorerez admirer les vitrages originaux ainsi que les meubles très anciens qui y sont parfaitement conservés. Une belle expérience vous attend également dans la cour extérieure de cette église d’Amsterdam. Avec son écrin de verdure, il vous invite à la détente. Afin d’accéder plus facilement aux autres attractions de la ville après cette expérience, il est judicieux delouer un vélo. Vous pouvez toujours utiliser votre city pass card pour accéder aux meilleures activités à faire en famille dans la ville d’Amsterdam.

Visite n°15 : L’A’DAM Lookout dans la ville d’Amsterdam

L’A’DAM Lookout dans la ville d’Amsterdam, Pays-Bas. Crédit : Robert vt Hoenderdaal

Enfin, pour bien profiter de votre voyage aux Pays-Bas avec les enfants, vous pouvez aussi monter au sommet de l’A’DAM Lookout. Il s’agit d’une plateforme d’observation vous permettant de profiter d’une vue imprenable sur Amsterdam. Vous pourrez notamment admirer les canaux avec les bateaux de croisière d’Amsterdam, l’église, les musées, le port, le marché… Une exposition interactive est aussi organisée fréquemment sur les lieux pour vous faire profiter d’un voyage à travers la culture ainsi que la tradition de la ville d’Amsterdam. Si vous disposez d’un Amsterdam City Pass Card, sachez que le billet d’accès à l’A’DAM Lookout est compris dans l’offre. Après une belle expérience sur le sommet de cette plateforme, continuez à visiter Amsterdam à vélo tel un vrai hollandais. Cependant, consultez le bon itinéraire pour ne pas vous perdre !