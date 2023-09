Visiter Palerme en 3 jours : le guide complet

Visites d’églises et de monuments, il sera difficile de tout faire durant 3 jours de voyage à Palerme. Découvrez l’essentiel à effectuer pour un court séjour.

Première journée à Palerme : Excursion à Cefalu, visite de Monreale...

Plage de Cefalu en Sicile avant l'arrivée d'un groupe de touristes Crédit : j-wildman

Vous avez seulement 3 jours pour faire des visites à Palerme ? Pour vous, les activités dans les hôtels seront à limiter, sauf si vous comptez tout apprécier jusqu’à la nuit tombée. Pour votre première journée à Palerme, la capitale de Sicile, pensez à effectuer des activités de plein-air en dehors de la ville et remettez au lendemain la visite d'une église.

Vous pouvez commencer par une visite de Monreale situé à 7 km de Palerme, puis à Cefalu à 70 km environ. Si vous avez le temps, vous pourrez apprécier la beauté de la plage de Mondello ou de la réserve de Zingaro à Palerme avant de rentrer à l’hôtel. Pour ces activités recommandées sur TripAdvisor et excursions, des guides proposent un prix attractif.

1. Cefalu à 70 km de Palerme idéal pour une journée d'excursion en groupe

Vue sur l’eau cristalline de la plage de Cefalu à quelques kilomètres de Palerme Crédit : marcociannarel

Située à quelques kilomètres de Palerme, Cefalu est une ville attractive avec ses bâtiments parfaitement alignés à l’architecture unique. Cette localité est idéale pour une excursion. Lors de votre visite, vous y trouverez une belle plage blonde avec de l’eau cristalline, de quoi profiter de quelques heures de farniente et de détente. Cefalu est d’ailleurs une destination privilégiée des Palermitains pour les week-ends.

Si vous partez en vacances en famille, Cefalu est une destination idéale pour une excursion en groupe. De plus, elle propose aussi des activités intéressantes à prix abordable comme la visite de la cathédrale, du château ou encore du musée de Cefalu. Faute de temps, vous ne pourrez pas tout voir, mais accèderez à l’essentiel des attractions de cette ville non loin de Palerme.

2. Visiter Monreale, une des activités incontournables

Un groupe de touristes contemplant l’extérieur de la cathédrale de Monreale à quelques kilomètres de Palerme Crédit : Maximiliano Hector Gagliano

La visite de cathédrales et d'églises fait partie des activités incontournables lors d’un séjour en Sicile, notamment à Palerme. L’une des plus belles d’entre elles se trouve à Monreale. 7 km de marche en groupe depuis Palerme et vous vous trouverez dans la ville où vous découvrirez la cathédrale, chargée en histoire, de Monreale. Architecture exceptionnelle et mosaïques parfaitement conservées, voilà ce qui vous attend lors de votre visite.

Cette cathédrale vous dévoilerez des mosaïques d’environ 6 340 m². De nombreuses images dans le dôme retracent les histoires contées dans le Nouveau et l’Ancien Testament. Si vous en avez le temps, pensez à visiter la Piazza Vittorio Emanuele II, le musée diocésain ou encore le belvédère, un jardin permettant d’admirer la belle Conca d’Oro de Palerme.

3. Visites de jardin et de la plage Mondello

Villa Giulia près du jardin botanique de Palerme en Sicile Crédit : edb3_16

Après une demi-journée à Cefalu ou à Monreale, vous pouvez vous prélasser sur l’une des plus belles plages de Palerme, en Sicile, Mondello. Entre l’eau cristalline et le sable blond, le détour en vaut la peine, que ce soit pour vous détendre ou vous amuser. Si une activité aquatique ne vous tente pas, il vous reste la visite du célèbre jardin botanique de Palerme. Se promener dans ses allées permet de découvrir des plantes et des arbres variés comme de grands ficus. Une excursion apaisante vous attend lors de la visite de ce jardin de 10 hectares environ. De plus, il se trouve juste à côté de la fameuse villa Giulia et son joli jardin, une autre étape à privilégier pour une excursion en amoureux ou en groupe.

4. Journée d'excursion dans la réserve naturelle sicilienne de Zingaro à Palerme

Réserve naturelle de Zingaro à Palerme avant l’affluence d'un groupe de touristes Crédit : silvi78

Outre le jardin botanique de Palerme, vous pouvez vous rendre à la réserve naturelle de Zingaro si vous avez encore du temps. Idéale pour une excursion selon les avis sur Tripadvisor, cette réserve fait partie des endroits les plus attractifs dans la ville de Palerme.

Considérée comme la plus belle réserve de Sicile, Zingaro se trouve exactement entre Palerme et Trapani. Cette réserve protégée depuis les années 80 vous fait découvrir une grande variété d’espèces d’oiseaux et de flores. Tout en étant propice aux baignades, le site promet de belles randonnées avec ses sentiers balisés. Les promeneurs apprécieront surtout le sentier côtier de 7 kilomètres qui longe le littoral.

Deuxième journée de voyage à Palerme : visites de musée, d'églises et monuments historiques

La chapelle palatine chargée en histoire à Palerme Crédit : dmitriymoroz

Pour votre deuxième journée à Palerme, concentrez-vous sur les attractions proposées par la ville elle-même. Ainsi, prépare-vous un programme d’activités et de sites accessibles à pied. Visitez le maximum de monuments et de curiosités historiques, en groupe et avec un guide, indiqués sur Tripadvisor pour gagner du temps. Vous n'aurez pas à chercher les églises et les autres adresses à visiter à Palerme. L’aide d’un guide est toujours souhaitable pour en apprendre plus sur la ville historique sicilienne, ses monuments et négocier les prix dans les marchés. Sachez que les visites guidées de catacombes, de théâtres, d'églises et de musées sont proposées à des prix abordables à Palerme.

1. Visiter l'intérieur des catacombes historiques des moines capucins de Palerme

Un groupe de momies sur des étagères et des murs Crédit : Serghei Turcanu

Activité idéale en groupe, sauf pour les aventuriers, la découverte des catacombes des moines capucins fait partie des lieux flippants et incontournables à visiter à Palerme. Cette visite guidée pleine d’émotions invite à la découverte de momies parfaitement conservées. Les dépouilles sont celles des moines d’antan et de familles royales. Elles sont vêtues de vêtements en bon état et souvent changés. L’une des momies qui attirent le plus l’attention des touristes à Palerme est celle d’une petite fille de 2 ans, dont l’état de conservation est exceptionnel.

2. Visiter l'intérieur du plus grand théâtre d'Italie, un des monuments à absolument voir lors d'un voyage à Palerme

Une magnifique vue sur le teatro Massimo Vittorio Emanuele de Palerme Crédit : master2

Après la visite des catacombes des moines capucins, faites retomber la tension avec la découverte du plus grand théâtre d’Italie, se trouvant à Palerme. Explorer le Teatro Massimo Vittorio Emanuele, construit au XIXème siècle, vous permettra d’admirer une grande salle décorée disposant de 1 600 sièges et d’une scène pouvant accueillir 700 participants.

Seuls les opéras Garnier de Parie et Staatsoper de Vienne font mieux. En outre, le bâtiment du théâtre Massimo Vittorio Emanuele de Palerme a été restauré en 1997 avec des décorations uniques rendant la visite encore plus intéressante. Accompagné d’un guide, vous découvrirez aussi des histoires comme le fait que ce théâtre, récoltant les avis positifs sur Tripadvisor, serait hanté.

3. Visiter en groupe ou seul des églises et des cathédrales de Palerme

L’église Santa Maria dell’Ammiraglio à Palerme, ville historique de Sicile Crédit : sedmak

Si vous en avez le temps, contemplez la beauté d’une église ou d’une cathédrale historique de Palerme. Le choix n’en manque pas entre la cathédrale des Normands, de Palerme et beaucoup d’autres. Construite au XIIème siècle, la cathédrale de Palerme fait partie des incontournables de cette ville avec ses tombeaux royaux et sa grande collection de bijoux. De plus, le toit donne une vue imprenable sur la ville de Palerme. Bâtie au XIIIème siècle, la cathédrale des Normands est un endroit propice au recueillement. Vous y découvrirez également la fameuse chapelle Palatine et une architecture unique inspirée de nombreuses cultures. L’église Santa Maria dell’Ammiraglio et beaucoup d’autres peuvent être visitées en compagnie d’un guide de Palerme.

4. Visiter l'intérieur de la GAM ou la galerie d'art moderne de Palerme durant la journée

Des œuvres d’art modernes Crédit : Marc_Osborne

Pour votre deuxième journée à Palerme, pensez aussi à faire une visite rapide de la galerie d’art moderne de la ville, surtout si vous êtes un passionné d’art et d’œuvres siciliennes du 18ème et du 20ème siècle. Entre autres, vous pouvez y contempler les œuvres d’artistes comme Antonio Leto, Giovanni Boldini ou encore Renato Guttuso.

La visite de cette galerie d’art de Palerme créée en 1910 vous permettra de découvrir d’autres facettes de la Sicile et de l’Italie à travers des peintures et des sculptures. Certaines œuvres datant du XVème siècle relatent des scènes historiques et mythologiques.

Dernière journée de voyage : visite de palais et tour des quartiers historiques dans le centre de la capitale sicilienne

Le palais des Normands ou le palazzo dei Normanni de Palerme, en Sicile, vu de l’extérieur Crédit : Travel Faery

Avant votre départ, appréciez ce que chaque rue et quartier de la ville de Palerme ont à vous offrir. Au programme, vous pouvez faire une balade dans un quartier historique, voire plusieurs, selon votre disponibilité. Effectuez une courte promenade pour rejoindre, entre autres, la place de Pretoria, dans le quartier du Quattro Canti. Si le temps le permet, continuez votre balade jusqu’au palais de Palerme. Entre les visites, pensez à vous faire plaisir auprès des fameux stands de street-food de la ville. Finissez votre journée en beauté par une sortie nocturne au marché tout en vous imprégnant de l’ambiance festive du quartier de Kalsa par exemple.

1. Faire des promenades en groupe près de la place ou au palazzo de Pretoria

Magnifique vue aérienne de la place de Pretoria à Palerme Crédit : javarman3

L’Italie, et notamment Palerme, est connue pour ses nombreuses fontaines comme celle de la place de Pretoria aussi appelée place de la honte. La fontaine, dans le centre de Palerme, est entourée de statue d’hommes nus faits de marbre blanc. Elle se trouve aussi près de l’église baroque de Sainte-Catherine et de la piazza Bellini. Ces endroits sont également à visiter si vous avez encore du temps avant votre départ.

Après la visite des plus belles places de Palerme, prenez le bus et rendez-vous au Quattro Canti, une des attractions de la ville avec un point de vue à 360°. Des bâtiments historiques et des statues impressionnants entourent cette place.

2. Visiter l'intérieur des palais de Palerme et découvrir son histoire en faisant quelques marches

Palais des Normands et son joli jardin à Palerme Crédit : augus1967

La ville de Palerme est connue pour ses nombreux palais aussi grands que beaux. Parmi eux, vous pouvez contempler l’architecture unique du palais des Normands, un monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le palais de Palerme est aussi à visiter pour les amateurs d’histoire et d’architecture originale. Le Palazzo Mirto n’est pas en reste en termes d'architecture et d’esthétique. Il abrite des salles d’apparat luxueuses et un musée de carrosse. Les amateurs d’œuvres d’art peuvent s’y rendre sans problème ou également à la Villa Zito de Palerme et ses nombreuses collections d’art pictural.

3. Faire des visites de marché et le tour des stands de street-food

Pani ca Meusa, plat emblématique des fast-foods à Palerme, Sicile Crédit : photooiasson

Cette activité peut être effectuée dès votre arrivée à Palerme jusqu’à votre départ. Appréciez des préparations culinaires siciliennes entre les visites de musées, de cathédrales ou de palais. Une pause pour déguster un Pani Ca Meusa ne se refuse pas à Palerme. C’est la préparation incontournable du street-food de la région sicilienne.

Visitez le marché historique de Palerme pour goûter cette préparation à base de poumon de veau et de rate à un prix raisonnable. À part ce sandwich, vous apprécierez aussi peut-être le arancine, une autre spécialité sicilienne. Il s’agit de boules de riz fourrées au ragoût, au fromage, aux frites et d’autres ingrédients selon les vendeurs.

4. Faire le tour des bars dans le centre-ville de Palerme avant le départ pour terminer en beauté le voyage en Sicile

Un marché nocturne bien rempli dans le centre-ville de Palerme Crédit : Radiokukka

Palerme est aussi une ville festive le soir. Cette effervescence s’apprécie au niveau du marché de Vucciria où les touristes et les Palermitains aiment se retrouver. Des bars sophistiqués, populaires, des stands de street-food, vous trouverez dans ce centre historique de la ville de Palerme tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser. De plus, les prix sont intéressants pour les touristes avec un budget limité. Les places Pretoria et compagnie peuvent être aussi visitées le soir étant encore plus intéressantes avec les lumières autour des fontaines.