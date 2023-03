Voyager au Mexique : conseils, destinations, circuit...

Vous programmez des vacances au Mexique ? Conseils, destinations, circuits, sites à visiter, découvrez tout ce qu’il faut savoir avant de partir.

Destinations, circuits, conseils : tout savoir pour voyager au Mexique

Ancienne ville maya d’Uxmal, dans le Yucatan, Mexique. Crédit : Josue Uh

Terre de voyage, d’histoire et de légendes, le Mexique fascine autant par ses anciennes civilisations que par la diversité de ses paysages et ses scènes hautes en couleur. Le Mexique est appelé Mexico en anglais. Pour les francophones, le nom Mexico est associé à la capitale. Les voyageurs qui projettent de faire un voyage au Mexique trouveront leur bonheur parmi les nombreuses destinations et sites à visiter.

Que vous préfériez les plages paradisiaques, le profil majestueux des volcans, la forêt tropicale, les sites mayas ou encore les villes historiques, le Mexique a beaucoup à vous offrir. La ville de Cancún, dans le nord du Yucatan, constitue par exemple une destination prisée, aussi bien des Mexicains eux-mêmes que des voyageurs étrangers. Le Yucatan, un état du Mexique, abrite aussi l’une des 7 nouvelles merveilles du monde, l’ancien temple maya de Chichén Itzá, lieu sacré et l’un des sites les plus emblématiques du pays. Mexico, la capitale, vous séduira par ses multiples facettes.

Que vous voyagiez en famille avec des enfants, en amoureux, en groupe ou en solo, le Mexique saura vous combler et vous fera vivre les instants magiques d’un voyage de rêve. Mais avant de voyager au Mexique, il est nécessaire de se préparer à l’avance. Dans ce guide, découvrez des conseils pratiques, des destinations à ne pas manquer, mais aussi des idées de circuit d’une à deux semaines pour un voyage inoubliable au pays des Mayas.

Formalités d’entrée, sécurité : les bons conseils pour voyager au Mexique

Le cénote d’Ill Kil, dans l’état du Yucatan, Mexique. Crédit : lkpro

Pour entrer au Mexique, vous n’avez pas besoin de présenter un visa si la durée de votre séjour ne dépasse pas six mois. Toutefois, pour tous les voyages effectués dans le pays, les autorités locales réclament la présentation des documents suivants à l’arrivée :

Passeport en cours de validité ;

en cours de validité ; Billet d’avion aller et retour ;

aller et retour ; Document attestant votre réservation d’hôtel ;

; Document attestant la réservation d’un circuit au Mexique si c’est le cas ;

Formulaire d’entrée sur le territoire mexicain, à remplir à votre arrivée.

Aucune restriction liée au Covid n’est à signaler, ni toute autre forme de précaution sanitaire liée au voyage pour les voyageurs en provenance de France et d’Europe. En effet, comme partout ailleurs dans le monde, il n’est plus obligatoire de présenter un document de vaccination Covid ni une attestation de test négatif au Covid. Toutefois, s’il est un conseil à retenir, c’est d’éviter de vous rendre dans les villes et états indiqués dans la liste non exhaustive suivante lors de votre voyage. Le niveau d’insécurité y est assez important :

Chihuahua ;

Colima(sauf la ville de Manzanillo) ;

Durango (sauf la ville du même nom) ;

Ville de Xoxocotla dans l’État de Morelos ;

Nuevo León (sauf la ville de Monterrey) ;

Tamaulipas ;

Ville de Tepic dans l’État de Nayarit.

Sachez toutefois que le Mexique reste une destination de voyage attrayante et recommandée aux voyageurs à la recherche d’évasion pure.

Où voyager au Mexique : les sites, circuits et destinations phares

Plage de Tulum à Quintana Roo, Riviera Maya, Mexique. Crédit : diegocardini

Sur la terre ferme ou en bord de mer, le Mexique vous offre l’embarras du choix dans votre quête d’un beau voyage. Vous trouverez ci-dessous une sélection de sites recommandés pour leur grande beauté ou leur caractère fascinant.

Découvrir la ville de Mexico

La cathédrale métropolitaine de Mexico, capitale du Mexique. Crédit : Jui-Chi Chan

La capitale mexicaine et ses alentours ne manquent pas d’attraits et offrent une multitude de sites à visiter. Un détour par Mexico pourra idéalement faire partie de votre voyage.

Partez à la découverte de l’artisanat local en visitant le marché de l'artisanat et des curiosités mexicaines où vous découvrirez des objets insolites, des objets artisanaux en métal précieux ou encore des produits textiles. Le marché de Sonora, quant à lui, propose essentiellement des produits de toutes sortes en céramique.

Si vous voyagez en famille, emmenez vos enfants au parc d'attractions Six Flags où sont proposés plusieurs univers différents, tels que DC Comics, univers mexicain, univers français, etc. Il s’agit de l’un des plus grands d’Amérique latine et du plus grand du Mexique.

Si vous êtes passionné de culture, faites un tour au musée national d’anthropologie, qui retrace toute l’histoire du pays. Le Palais des Beaux-Arts est un autre site culturel à ne pas manquer pendant votre séjour à Mexico. Et si vous avez envie d’une petite évasion hors de la ville, visitez l’ancienne cité de Teotihuacan située à 48 km au nord-est de la ville. Pour profiter pleinement des attractions, vous pouvez choisir la formule circuit qui peut consister en une excursion d’une journée.

Conseil : pour échapper à l’effervescence de la ville, faites un tour dans les jardins flottants de Xochimilco et parcourez les canaux à bord d’une trajineras, une barque typique aux couleurs flamboyantes. Profitez de l’ambiance festive alliant gastronomie et musique. Pour visiter Mexico, il vous faudra un séjour de plusieurs nuits.

Partir à la découverte des joyaux du Yucatan

Le Temple des Guerriers, sur l'ancien site maya, Chichén Itzá, Yucatan, Mexique. Crédit : Jimmy1984

Le Yucatan fait partie de l’ancien territoire maya, ce qui explique la présence de l’ancienne cité maya Chichén Itzá. Vous pouvez rejoindre ce lieu depuis la ville de Mérida. La visite de Chichén Itzá, site maya le plus visité du pays, est une étape toujours incluse dans les offres de voyage au Mexique.

Non loin de Chichén Itzá se trouve un site naturel typique du Yucatan, le cénote Ik Kil, ou «bleu sacré». Ce cénote est remarquable par ses petites cascades et ses lianes qui lui confèrent une ambiance unique. Plusieurs autres cénotes existent dans les environs.

Destination phare du Mexique, Cancún est une ville et un centre touristique certifié de niveau mondial, car baigné par la mer des Caraïbes. Situé au nord-est du Yucatan, il est composé d’un golf, d’une station balnéaire, de plusieurs hôtels et restaurants, entre autres. La localité balnéaire de Cancún est aussi appréciée pour ses plages de sable blanc et sa végétation luxuriante. Entre autres activités, vous pourrez y faire de la plongée, visiter des îles, et faire un tour au musée subaquatique.

Toujours dans la péninsule du Yucatan, la station balnéaire de Playa Del Carmen vous émerveillera par sa plage de sable blanc, son quartier résidentiel niché dans une forêt tropicale authentique, ses sites de plongée sous-marine et ses récifs coralliens.

Au sud de Playa Del Carmen se trouve la Riviera Maya, une autre région touristique dont la ville phare est Tulum. Cette destination dispose aussi de plages paradisiaques, ainsi que de sites mayas à l’instar de celui de Tulum situé en face de la mer des Caraïbes.

Visiter la région du Chiapas et l’état d’Oaxaca

Vue aérienne du canyon de Sumidero dans l’état du Chiapas, Mexique. Crédit : diegograndi

L’État du Chiapas offre aussi une variété de sites et lieux d’intérêt touristique. Admirez la beauté des paysages du parc naturel du Canyon de Sumidero et ses gorges profondes, ou appréciez le charme de la ville de San Cristobal de Las Casas. Vous serez fasciné par cette petite localité dont la particularité est directement liée à ses maisons colorées qui font la fierté des Mexicains locaux. Son église, Santo Domingo, est elle-même colorée et arbore une façade rosâtre.

Côtoyant l’état du Chiapas, celui d’Oaxaca figure aussi parmi les plus belles régions du Mexique grâce à ses sites naturels et ses endroits idylliques. Sa capitale est la ville éponyme, dont le centre historique offre un charme authentique et se caractérise notamment par des constructions de style colonial. C’est aussi à Oaxaca que vous pourrez goûter le chocolat le plus délicieux du pays, ou encore les immanquables tortillas géantes au fromage, proposées dans les marchés de la ville.

Quelques idées de circuit pour découvrir le Mexique

Formation rocheuse naturelle dans l’état d’Oaxaca, Mexique. Crédit : javarman3

Le Mexique est un grand pays dont la richesse culturelle et naturelle fait envie. Les sites et lieux à visiter étant innombrables, il est parfois difficile de faire le bon choix. Pour vous inspirer, voici quelques idées de circuit en formule tout inclus, hôtels, vols, et éventuellement location de voiture, pour un départ depuis la France. Ces offres peuvent vous aider dans votre quête d’un voyage de rêve au Mexique.

Circuit Yucatan, 8 jours 7 nuits, vols + hôtels, avec l’itinéraire suivant, comprenant la location de voiture : Cancun – Ek Balam – Valladolid – Chichén Itzá – Mérida (+ visite de cenotes) – site maya d’Uxmal – Izamal – Tulum, puis retour vers Cancún. Le prix de ce circuit en formule tout inclus est de 790 euros environ. Selon l’étape, vous séjournerez soit dans un hôtel, soit dans une villa, soit dans une maison de location.

Le circuit «découverte du Yucatan et du Chiapas» pour des vacances en groupe, vols + hôtels : circuit pour 4 personnes, durée de 13 jours12 nuits ; Cancun – Ek Balam – Chichén Itzá – Merida – sites d’Uxmal et d’Izamal – Campeche – état du Chiapas avec San Cristobal de Las Casas – site de Palenque – Becan – retour vers le Yucatan avec Bakalar et Tulum ; prix d’environ 1410 euros.

Circuit visite du Yucatan pour des vacances en famille et avec enfants + vols + hôtels + voiture avec carte routière et internet : durée 12 jours11 nuits ; Cancun – Ek Balam (+ baignade dans une cenote) – Valladolid – Rio Lagartos – Chichen Itza – Uxmal – activité d’atelier artisanal – Bacalar – Tulum – séjour dans une villa face à la mer à Akumal ; prix autour de 900 euros.

D’autres offres de voyage sont à découvrir auprès de vos voyagistes préférés, les circuits ci-dessus étant donnés à titre d’exemples. Notez cependant que ces propositions de voyages ont reçu des avis favorables de nombreux voyageurs et ont été préparées par des professionnels du secteur.