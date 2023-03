Week-end pas cher 2023 : 15 idées de destinations pour s'évader

Vous prévoyez un week-end pour vous évader ? Voici les 15 destinations parmi lesquelles faire votre choix !

Organiser un week-end: que faut-il prévoir ?

Les voyages permettent de découvrir le monde, de s’éloigner du quotidien et d’en apprendre plus sur les pays du monde. Il est surtout recommandé de sortir de la France et de voir ce qui se passe ailleurs.

Le plus souvent, la seule chose qui nous bloque avant de partir en voyage est le prix du séjour. Certaines destinations se vantent de faire partie des meilleures où passer des vacances. Et lorsque vous regardez les photos qui s’y rapportent, vous comprenez pourquoi ! Mais, lorsque vous voyagez, la réalité revient au galop et les prix défilent devant les yeux. Toutefois, sachez que vous n’êtes pas obligé de casser votre tirelire pour un voyage à l’autre bout du monde.

En effet, si vous souhaitez faire des découvertes en payant le moins possible, partez plutôt pour un week-end. Le fait qu’il s’agisse d’une durée relativement courte vous donne l’opportunité de profiter un maximum de votre séjour. Que vous adoriez le spa et la piscine, que vous soyez féru de culture, de musées et de traditions, il existe sûrement une destination faite pour vous.

Organiser un voyage peut souvent être compliqué et relativement cher. Voici donc les choses à prévoir avant de partir pour un court séjour, le temps d’un week-end.

Consultez Internetpour connaître le coût de la vie dans la ville ou le pays où vous souhaitez vous rendre. Il serait dommage de s’envoler pour l’Italie et de ne pas prévoir un portefeuille relativement garni.

Définissez un budget, et accordez-vous à le dépasser légèrement. Plus vous préparerez d’argent, plus votre séjour risque d’être inoubliable. Oui, les souvenirs ont un prix !

Avant de crier « vacances ! » et de vous rendre à l’aéroport, il est nécessaire de faire le choix de l’hôtel et de la compagnie aérienne. Voler dans un avion low cost n’est pas plus dangereux qu’un vol à bord d’un avion long-courrier. Alors, laissez-vous tenter par les prix bas ! Pour ce qui est de la chambre d’hôtel, il est recommandé de prendre directement une chambre avec le petit-déjeuner inclus. On n’y pense pas assez souvent, mais le petit-déjeuner peut coûter très cher au cours du séjour.

Réservez votre billet d’avion et votre chambre d’hôtel plusieurs semaines à l’avance. Vous ne partez peut-être que dans deux semaines, mais une réservation de billet d’avion ou de chambre d’hôtel réalisée à l’avance permet de diminuer les facteurs de stress le jour du départ. De plus, sachez que si vous réservez votre chambre d’hôtel et/ou votre billet d’avion au préalable, vous bénéficierez d’une petite remise. Pensez aux économiesréalisées, à votre séjour, et vous vous sentirez déjà mieux !

15 destinations pas chères pour un week-end

Vous avez un budget serré, mais avez une envie insoutenable de vous éloigner de votre quotidien le temps d’un week-end ? Voici 15 destinations pas chères à visiter absolument.

La Croatie

Le potentiel touristique de la Croatie n’a été découvert qu’il y a une dizaine d’années. Et pourtant, les paysages y sont à couper le souffle, et la Croatie est l'un des pays les moins chers d’Europe. Comptez 29 € pour le billet d’avion aller-retour. Vous y trouverez un grand nombre d’hôtels proposant une chambre aux environs de 30 €.

Prenez tout de même le temps de bien choisir votre hôtel. Pour dépenser encore moins, choisissez un établissement qui offre le petit-déjeuner.

Les Cyclades, en Grèce

La Grèce est un pays teinté d’histoire et la culture y est très ancrée. Aujourd’hui encore, il s’agit d’une destination idéale pour un petit week-end en amoureux. En effet, le pays regorge de surprises. L’architecture y est très particulière. Il en est de même pour les personnes et la gastronomie !

Les Cyclades sont un archipel regroupant près de 250 îles. Certaines sont désertes pour un dépaysement total. Il s’agit de l’une des destinations les plus belles d’Europe. Pour le prix d’un billet d’avion, comptez environ 75 € aller-retour. Les chambres d’hôtel y sont proposées à environ 30 € la nuit.

L’Algarve, au Portugal

Le Portugal est un pays qui a énormément à offrir. L’Algarve est une région qui se situe au sud de son territoire. Le fait que ladite région se situe en bord de mer en fait une destination parfaite pour se dépayser le temps d’un week-end. Les nuits y sont chaudes et le climat doux. Entre de beaux villages blancs et des plages de sable doré à perte de vue, l’Algarve est une destination à visiter au moins une fois dans sa vie.

Le prix du billet d’avion pour l’Algarve est environ de 36 € aller-retour. Vous pouvez y trouver une belle chambre d’hôtel dès 30 €.

La Sardaigne

La Sardaigne est un excellent bon plan pour une petite virée en amoureux. Cette île située au sud de la Corse fait partie des régions d’Italie, tout en restant rattachée à la France. Ce partage de culture fait sa particularité. De plus, elle compte parmi les destinations abordables d’Europe.

Prévoyez 36 € pour le prix du billet d’avion et 30 € pour une nuit en chambre d’hôtel.

Barcelone, en Espagne

Barcelone est la ville parfaite pour un petit week-end sous le signe de la culture, et ce, pour pas cher ! En effet, il existe de nombreux sites à visiter à Barcelone. Entre la Sagrada Familia et le parc Güell, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. D’ailleurs, il y a tellement à voir à Barcelone que vous risquez de prolonger votre week-end et d’en faire de véritables vacances.

Leparcest à la ville de Barcelone ce que le spa est à la thalasso. Le parc est à la ville de Barcelone ce que la piscine est au nageur. Tout cela pour dire que le parc est une véritable institution dans la capitale de la Catalogne.

Trouver un hébergement dans la ville de Barcelone n’est pas compliqué, que vous soyez des amoureux en escapade, un groupe d’amis ou encore une petite famille. Comptez environ 30 € pour une nuit en chambre d’hôtel. Pour un peu moins de 40 €, vous pouvez vous offrir un billet d’avion aller-retour pour la capitale de la Catalogne.

Budapest, en Hongrie

Budapest est une ville faisant partie des moins chères d’Europe. En effet, le prix d’une chambre d’hôtel y est d’environ 30 €. Vous pourrez même trouver une chambre en résidence privée pour le même tarif. Pour une chambre d’hôtel 3 étoiles, le montant varie entre 28 et 30 €.

Un billet aller-retour pour Budapest coûte autour de 30 €.

Pour vous faire une idée, vous pouvez vous rendre sur un site tel que Weekendesk et analyser les différentes offres proposées.

La Bulgarie

Toujours parmi les pays de l’Europe de l’Est, il y a la Bulgarie. Vous n’y aviez pas pensé pour un petit séjour loin de chez vous ? Une fois en connaissance de cause, vous changerez rapidement d’avis.

La Bulgarie est un pays d’Europe à découvrir. D’un côté, parce qu’elle est teintée de différents vestiges de l’ancien temps. De l’autre, parce que la vie en Bulgarie est environ 40 % moins chère qu’en France. Cela signifie que les prix bulgares font pratiquement la moitié de ceux en France.

Le billet d’avion pour la Bulgarie coûte un peu moins de 40 € pour un aller-retour. Le prix des chambres d’hôtel peut changer en fonction du standing, de l’emplacement, des activités que l’établissement propose (spa, piscine, petit-déjeuner inclus, etc.). Plus l’hôtel propose d’activités, plus le prix de la chambre d’hôtel peut augmenter. Dans tous les cas, vous n’aurez aucun problème pour trouver un logement décent à partir de 30 €.

La Pologne

L’engouement pour les séjours dans les pays de l’Europe de l’Est est parfaitement justifiable. Lorsque vous découvrirez les étendues verdoyantes de la Pologne, vous comprendrez mieux.

La Pologne fait également partie de ces pays où voyager est relativement bon marché. Preuve en est, le prix du billet d’avion ne coûte que 29 €. Pour ce qui est de l’hébergement, les hôtels sont nombreux et proposent tous des chambres de qualité. Très abordables, les chambres polonaises sont disponibles à partir de 30 €.

Prague, en République tchèque

Prague a beau être une capitale, elle fait tout de même partie des capitales d’Europe où la vie est la moins chère. Par rapport à la France, le coût de la vie à Prague est inférieur de 28 %.

C’est pourquoi il est fortement conseillé d’effectuer la réservation de votre chambre d’hôtel ou votre billet d’avion à l’avance. En 2022, Prague a accueilli un peu moins de 2, 81 millions de touristes. Il serait dommage d’arriver sur le fil à Prague et de ne pas trouver de logement. Bien sûr, il s’agit d’un week-end et d’aucuns pourraient penser que ce n’est pas si grave de passer une nuit blanche. Cependant, un hôtel est toujours plus confortable qu’un banc de bus.

La Lituanie

La Lituanie se situe dans le nord de l’Europe. Il n’est pas rare d’y trouver un même article acheté à Paris, mais vendu beaucoup moins cher. Le coût de la vie est 30 % moins élevé qu’en France.

Vous souhaitez savoir ce que vous pouvez faire en Lituanie ? Consultez le site de Weekendesk et analysez chaque offre disponible.

Dans tous les cas, le prix du billet d’avion pour la Lituanie est de 30 € pour un vol aller-retour. Les chambres sont accessibles à partir de 30 € la nuit.

Le Cambodge

Avez-vous déjà songé à passer un séjour dans l’un des pays les plus authentiques d’Asie ? Si oui, alors le Cambodge est fait pour vous. La ville de Phnom Penh est unique et est idéale pour un week-end de découverte d’une nouvelle culture.

À notre avis, vous ne trouverez pas de pays où les chambres d’hôtel sont aussi bon marché: 10 € pour une nuit. Le prix moyen d’un repas est de 3 €, ce qui vous laisse de la marge pour le reste de votre séjour. De plus, le coût de la vie est 44 % moins cher qu’en France. De quoi vous faire plaisir tout le long de votre voyage à l’autre bout du monde !

La Thaïlande

La Thaïlande fait partie des plus beaux pays d’Asie et du monde. Les paysages tropicaux changent énormément de ceux de France et d’Europe. Les gens y sont chaleureux, les plages sont magnifiques, et la nourriture n’est vraiment pas chère (3 € pour le prix moyen d’un repas).

Comptez entre 15 € et 30 € pour une nuit en chambre d’hôtel. Et profitez d’un coût de la vie 42 % moins cher qu’en France.

L’Inde

L’Inde est très vaste. Si vous souhaitez faire la visite de tout le pays, il faudra rallonger votre séjour, puisqu’un ou deux week-ends ne seront jamais suffisants. Pour profiter de chaque minute au maximum et vivre pleinement l’expérience, voyager de ville en ville est la chose à faire.

L’Inde a beau s’étendre sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, vous pouvez vous affranchir des vols d’avion pour la visiter et préférer la voiture. Bien sûr, trouver un hébergement dans chaque ville indienne n’est qu’une formalité. Le prix d’une chambre d’hôtel se situe entre 15 et 40 €. Mais l’énorme avantage de l’Inde est que le coût de la vie y est 56 % moins cher qu’en France.

Dublin, en Irlande

Revenons du côté de l’Europe pour un séjour dans l’une des villes les plus sous-cotées du Royaume-Uni : Dublin. Bien sûr, Dublin ne paraît pas aussi attirante que les Alpes suisses et les offres de vacances et de voyage pour la capitale irlandaise ne se bousculent pas. Néanmoins, Dublin est un excellent bon plan si vous êtes un couple amoureux et amoureux de la bière. Il s'agit également de la destination idéale pour un groupe d’amis, eux aussi amoureux de la bière.

Un séjour à Dublin équivaut à un pèlerinage dans la ville de la bière. La ville de Saint-Patrick a énormément à offrir. D’ailleurs, le jour de la Saint-Patrick n’est à rater sous aucun prétexte. Si vous souhaitez profiter de cette expérience unique, offrez-vous un séjour à Dublin et faites coïncider la date de votre voyage avec le 17 mars. Ce jour-là, la Saint-Patrick est fêtée dans toute l’Irlande.

L’Irlande est également la ville où se trouve l’un des meilleurs bars du monde: le Temple Bar. Il s’agit d’un bar mythique qui a traversé les âges. Il s’agit également du bar regroupant les meilleurs avis sur Internet. Si vous les consultez, vous ne remarquerez que des retours positifs.

Dublin se démarque par sa petite superficie. Sa visite peut se faire en une journée, ce qui en fait une destination parfaite pour un séjour aussi court qu’un week-end.

Dans la ville de Dublin, la nature est très présente. Vous y trouverez énormément de verdure. Si vous êtes adepte de la nature, alors, qu’attendez-vous pour réserver un vol pour Dublin ?

Le prix du billet d’avion pour Dublin avoisine les 50 € pour un vol aller-retour.

Les nuits de Dublin sont agitées. Pensez à prendre une ou deux pers. avec vous pour vous ramener à votre chambre d’hôtel.

Paris, en France

Cela peut paraître étrange, mais Paris est une ville où il est très agréable de passer du temps. Bien sûr, il faut faire fi du rythme de la capitale française qui va à mille à l’heure. Mais, si vous souhaitez passer un séjour calme, vous pouvez louer un appartement dans l’un des quartiers huppés de la ville, comme le « Gros Caillou 6 » par exemple. Vous pouvez tout aussi bien louer une chambre d’hôtel à un prix relativement abordable de 50 €.

À Paris, énormément d’endroits peuvent être visités gratuitement. En amoureux, un petit « séjour » dans la Ville Lumière est parfait. Ce n’est pas pour rien si Paris est appelée « la ville de l’amour ». Un séjour pas cher à Paris consiste donc à dénicher un bon plan par-ci, un bon plan par-là. Sachez-le, Paris est une ville énorme ! Cela vous laisse donc de la marge pour trouver des offres intéressantes.